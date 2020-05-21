Koronavirüs moda sektöründe fiyatları artırdı

Koronavirüs moda sektöründeki fiyatları da etkiledi. Chanel, Louis Vuitton ve Tiffany Co. gibi moda devleri artan maliyetleri telefi için fiyatlarına yüzde 5 ile 17 arasında zam yaptı.

21.05.2020 11:50:000
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Koronavirüs moda sektöründe fiyatları artırdı

Lüks markalar ve tasarımcılar koronavirüs salgını nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Chanel, salgının ortasında artan hammadde maliyetlerini telafi etmek için dünya çapında el çantası ve bazı küçük deri ürünlerinin fiyatlarını artırdı.

Harper's Bazaar'ın haberine göre; Fransız lüks markası dünya genelinde artan malzeme maliyetleri ve ekonomik gerileme nedeniyle; Gabrielle, Boy ve Chanel 19 ile küçük deri aksesuarlarına euro bazında yüzde 5 ile yüzde 17 arasında zam yapmak zorunda olduğunu açıkladı.

Louis Vuitton (LV) ve Tiffany & Co. gibi diğer markalar da Güney Kore'de fiyatları artırdı.

LV ve Tiffany'nin fiyat artışları, lüks moda markalarının koronavirüs üzerindeki sosyal mesafeli kısıtlamalarda gevşemenin ardından Koreli tüketicilerden faydalanmayı bekledikleri eleştirisine yol açtı.

Louis Vuitton Kore'de bazı çantalar, giysiler ve aksesuarlar için fiyatları ortalama yüzde 5 ila yüzde 6 oranında artırdığı bildirilirken, en büyük sıçrama yüzde 10 olarak tespit edildi.

 

 


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