MediaMarkt, en az 20 mağaza açacak

MediaMarkt, yıl içinde 95 milyon lira yatırımla 20'den fazla mağaza açmayı hedefliyor.

MediaMarkt Türkiye'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, en az 20 mağaza açacaklarını söyledi.

Bu yıl mağaza yatırımları için 95 milyon lira harcayacakları bilgisini veren Gökyıldırım, 20'den fazla mağaza açacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl benzer mağaza (like-for-like) satışlarında yüzde 26 ve toplam satışlarda yüzde 30 artış yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, bu büyümelerini 2018'de de sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.