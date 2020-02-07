Instagram'a yeni filtreleme geldi

Bu sistemle birlikte en çok ve en az etkileşim kurulan hesaplara hızlıca ulaşabilecek ve istendiği takdirde takipten çıkılabilecek.

Instagram, yeni özelliğiyle kullanıcılara önemli bir kolaylık sundu. Sosyal medya platformu, en sık takip edilen hesaplara ulaşmanızı sağlayacak. Bu özellik, aynı zamanda takip etmediğiniz kişileri görmenizi ve bunları hızlıca takipten çıkmanızı sağlıyor.

Instagram’a gelen yeni özellik sayesinde yalnızca en çok etkileşim kurulan hesapları değil, aynı zamanda en az etkileşime girilen hesapları da görülebilecek. Bu özelliğe ulaşmak için profilinizde yer alan “takip” kısmına tıklamanız yeterli.

Instagram, bu yeni özelliği daha da kolaylaştırmak için filtre sistemi de getirdi.