Sosyal medya devine 30 milyar dolarlık şok

Facebook’un piyasa değeri bir günde 30 milyar dolar eridi. Şirket, 2019’da 70.7 milyar dolar gelir elde etti.

Sosyal medya devi Facebook’un ABD’nin Nasdaq endeksinde işlem gören hisseleri, 2019’un dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından önceki gün yüzde 6.1 oranında değer kaybetti. Böylece şirketin piyasa değerindeki bir günlük kayıp 30 milyar doları aştı.

CNBC’nin aktardığına göre, 2019’da şirketin harcamalarındaki yüzde 51’lik yüksek artış, hisselerdeki kayıpta etkili oldu. Öte yandan, şirketin, yüz tanıma teknolojisi için biyometrik verilerini izinsiz kullanarak mağdur ettiği kullanıcıların açtığı davalar nedeniyle 550 milyon dolar tazminat ödediği ortaya çıktı.

2019’da toplamda 70.7 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un toplam maliyet ve harcamaları 46.7 milyar dolar oldu ve faaliyet kârlılığı yüzde 45’ten yüzde 34’e geriledi.

Günlük aktif kullanıcı sayısı 2019’da ortalama 1.6 milyon olan Facebook’un, her bir kullanıcıdan elde ettiği ortalama gelir 8.52 dolar oldu.



