Seksenden fazla ülkede 9 bin 200’ün üzerinde otel ve 20 markasıyla faaliyet gösteren, dünyanın en büyük otel franchise veren şirketi Wyndham Hotels & Resorts, dünya genelindeki otel portföyünü önümüzdeki iki yıl içinde Rusya ve komşu ülkelerde açmayı planladığı 15 yeni oteliyle büyütmeye devam ediyor. Yeni açılışlarla birlikte Wyndham Hotels & Resorts’un bölgede gösterdiği varlık önemli bir ivme kazanarak; 2021 yılı sonuna kadar Rusya, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın da aralarında olduğu bazı önemli pazarlarda 35 faal otel ve 5 bin 700’ün üzerinde odaya ulaşacak.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, şunları söyledi:

“Bu bölge, hızla büyüyen şehirleri ve büyüleyici manzarasıyla sektörümüz açısından cazip ve çeşitli fırsatlar sunuyor ve biz de bu pazarlardaki varlığımızla büyük bir gurur duyuyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen, gelişmekte olan ziyaret noktalarının bolluğu ve hem uluslararası, hem de yurt içi ziyaretçilerin artmasıyla birlikte bu bölge için önemli bir potansiyel görüyoruz. Genişleme planımız, yüksek kalitede konaklama imkanları için artan talebi karşılamakla kalmayıp, bölgede nereye seyahat etmek isterlerse istesinler tüm ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vererek, otelde konaklamayı herkes için mümkün kılma vizyonumuzu yansıtıyor.”