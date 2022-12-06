Erken rezervasyon fırsatına yoğun talep

Yerli turistler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen erken rezervasyon dönemi, 2023 yazı için başlamış durumda.

Turizm açısından oldukça iyi geçen 2022 sezonunun ardından 2023 için sektörün beklentileri epey yüksek. Gerçek fiyatların en az %30-35'ine varan indirimlerle tatil yapabilme imkânı sunan erken rezervasyon fırsatı ile birlikte bu yıl tarihin en yüksek turist sayısı ve gelire ulaşılması hedefleniyor. Bu noktada Gezinomi gibi güvenilir tur operatörleri öne çıkıyor. Çünkü erken rezervasyon ile tatil paketi satın alınan firma büyük bir önem taşıyor.

Türkiye, 2022 yılında pandemi ve savaş ortamı gibi dünya ekonomisine darbe vuran gelişmelere rağmen turizm sezonunu oldukça iyi kapatmıştı. Yeni sezona giriş yapılmasıyla birlikte 2023 yazının, geçen seneyi geride bırakarak tarihin en yüksek seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Yerli turistler için bir fırsat olarak nitelendirilen erken rezervasyon işlemleri, aralık ayından itibaren başlamış durumda. Tur şirketleri teker teker erken rezervasyon kampanyalarını duyururken turistlerin çok kısa zamanda bu fırsatlara kayıtsız kalmadığı kaydedildi.

Fırsatlar için eli çabuk tutmak gerekiyor

Yeni yıla girilen ocak ayı ile birlikte her sektörde olduğu gibi turizmde de çeşitli fiyat artışları yaşanıyor. Ancak aralık ayından sonra duyurulan kampanyalar için hızlı davranılması, bu bağlamda yerli turistlerin cebini epey rahatlatacağa benziyor. Örnek verilecek olursa tatil için seçimini Fethiye otelleri kapsamında yapan bir turist, kasım ayında ödemesini yaparak normal sezonda elde edemeyeceği indirime kavuşuyor. Ülkemiz vatandaşlarının istedikleri yerde, istediği fiyata tatil yapabilmelerini mümkün kılan erken rezervasyon fırsatlarının yeni yıla girmeden değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yaz sezonu için şimdiden planlama yapmanın erken olduğunu düşünenlere de çeşitli haklar tanınıyor. Erken rezervasyon kapsamında sunulan ücretsiz iptal hakkı ile birlikte turistler, planlarını değiştirmeleri halinde yaptıkları ödemeyi kesintisiz bir şekilde iade alabiliyor.

Ege ve Akdeniz’e Yoğun Talep

Erken rezervasyon fırsatları, Türkiye’nin her bölgesindeki turistik yerleri kapsıyor. Geçtiğimiz sene bu kapsamda en çok tercih edilen bölgelerin başında Akdeniz yer aldı. Antalya otelleri, 2022’nin temmuz ayı itibariyle 2 bin 157 konaklama tesisiyle bu talebi oldukça rahat bir şekilde karşılamıştı. Toplamda 672 bin 287 yatak kapasitesine sahip olan Antalya, Türkiye’de turizm sektörüne yön veren şehirlerin başında geliyor. Bununla birlikte Muğla, geçtiğimiz yıl toplamda 9 aylık dönemde 2 milyon 622 bin turisti ağırladı. Tam kapasite ile hizmet veren Muğla otelleri için bu rakamın gelecek sezon itibariyle daha yüksek olması bekleniyor.

Tatil lüks olmaktan çıkıyor

Tüketicilerin aktivitelere bakış açısını büyük oranda değiştiren erken rezervasyon fırsatları, böylece tatili lüks olmaktan çıkarıp herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir sınıfa sokmayı başarıyor. Geçmişte tatil olgusu, yalnızca lüks harcamalar grubunda sayılabiliyor iken bu durum günümüzde tam tersine dönmüş durumda. Çeşme otelleri gibi eskiden sadece lüks tatillerin odağında olan tesisler, artık herkes tarafından kolaylıkla tercih edilebiliyor.



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