Kültür ve Turizm Bakanlığı, 11 aylık turizm istatistiklerini açıkladı. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık 43 milyonunu yabancılar oluşturdu.

Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,42 artış ile Rusya Federasyonu birinci (6 milyon 887 bin 136 kişi), yüzde 11,57 artış ile Almanya ikinci (4 milyon 835 bin 626 kişi), yüzde 13,30 artış ile İngiltere (2 milyon 506 bin 246 kişi) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi, Bulgaristan ve İran izledi.



Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre Bulgaristan yüzde 8,35 artışla (230 bin 220 kişi) birinci, Rusya Federasyonu yüzde 36,85 artışla (192 bin 683 kişi) ikinci, Almanya da yüzde 4,32 artışla (186 bin 132 kişi) üçüncü oldu. Almanya’yı Gürcistan ile İran takip etti.



TÜRKİYE, TURİZM GELİRİNDE 15. SIRADA



Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu.



UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu.



Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.



