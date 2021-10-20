100 milyon TL yatırımla 2. fabrikayı kuruyor

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı ŞAhin Balcıoğlu, “Çabasan firmamızda yüzde 65-75 büyüme hedefiyle kurulacak tesis için 10 milyon Euro yani 100 milyon TL’lik yatırım planlanıyoruz" diyor.

Kahramanmaraş merkezli, tekstil, gıda, geri dönüşüm, turizm alanlarında faaliyet gösteren BLC Group, bölgenin en köklü kuruluşlarından biri.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığı görevini sürdürüyor. Oğulları Aykut ve Emre Balcıoğlu’nun da yönetim kuruluna girmesi ile yeni dönemde büyüme planlarını güçlendiren grup, geçen yıl 150 milyon TL olan cirosunu, 2021 sonunda 250 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş’ta yeni yatırım için bir saksılık yer dahi kalmadığını, iki OSB’nin tamamen dolduğunu anlatan önlerine hep mevzuatsal engellerin çıktığını kaydeden Şahin Balcıoğlu, bu nedenle yeni yatırımlarını mevcut fabrikalarına kat çıkarak yapacaklarını söylüyor.

Balcıoğlu, “128 ülkeye ihracatımız var. Çabasan firmamızda yüzde 65-75 büyüme hedefiyle kurulacak tesis için 10 milyon Euro yani 100 milyon TL’lik yatırım planlanıyoruz" diyor.

"İHRACATÇIYI ÜZMEYİN"

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Balcıoğlu, döviz kurlarının stabil olmasını istediklerini, aşağı da yukarı da gitse insanları rahatsız ettiğini belirterek “Üç yıl sonra dolar ne olacak bilmiyorum, şimdinin borcu yarının çocuklarına kalacak. Herkes dünyanın güvenli olmasını istiyor. Bu olursa yatırımcı da gelir. Büyümek için dışarıdan paranın gelmesi lazım” dedi.



Şahin Balcıoğlu, imalatçılık yapmanın zor olduğunu, mevzuatlarla, bürokratik işlemlerle çok oyalandıklarını dile getirdi.



“Aman ha ihracatçıyı üzmeyin. Şununla bununla oyalanmasak ihracat çok daha hızlı artacak” diye konuşan Balcıoğlu, yatırım için Kahramanmaraş dışında başka illere gitmek istemediklerini anlatarak şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’ta yeni yatırım için bir saksılık yer dahi kalmadı. Önümüze mevzuat engeli çıkıyor. Bütün ekonomi burada. Bir cıvata için bir gün fabrikanın durması üç gün çalışılmayacak anlamına geliyor. İşletmenin bir kısmı bir yerde bir kısmı başka yerde olsun istemiyoruz. Zaman zaman yer bulamadığım için buradan gitmek istiyorum, kırılıyorum.”