15. Lojistik Vaka Yarışması sonuçlandı

Lojistik Derneği (LODER) tarafından 15 yıldır sektörün gelişimini desteklemek ve nitelikli insan kaynağı kazandırmak adına düzenlenen Lojistik Vaka Yarışması 2018’in kazananları belli oldu.

Mars Logistics ve Lojistik Derneği’nin (LODER) katkılarıyla bu yıl 15.si düzenlenen Lojistik Vaka Yarışması’na yaklaşık 1000 öğrenci başvurdu. 3 Temmuz 2018 Salı günü İstanbul Arjaan by Rotana Hotel’de gerçekleştirilen yarışmanın final etabına değerlendirme ve elemeler sonucunda 6 takım, toplam 18 öğrenci katıldı. Gün boyu sunumların gerçekleştiği ve 3 kategoride öğrencilerin mücadele ettiği yarışmada, kazanan takımlara 3 bin TL para ödülü Mars Logistics yöneticileri, LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve yarışma jürisinde yer alan akademisyenler tarafından takdim edildi.

15. Üniversitelerarası Vaka Yarışması’nda birinci olan takımlar ise;

A Kategorisi Birincisi Uşak Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencileri Binnur Bilici, Barış Şahin, Mustafa Taşova olurken ikincileri ise İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nden Aslı Çakı, Ceren Aygün ve Faruk Taşkıran oldu.

B Kategorisi birincileri ise Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Halil Zaim, Yasemin Güneş ve Esra Nur Bekmezci olurken, B Kategorisi ikincileri ise Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Esra Gümüş, Jale Atlı ve Aslı Diyadin oldu.

C Kategorisi birincileri Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu’ndan Büşra Kılıç, Kerem Güleç ve Toygun Teker olurken, ikinciler ise İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’ndan Tolga Han Kök, Saliha Nur Özyürek ve Rabia Erbek Şeklinde oldu.