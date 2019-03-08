2 milyon benzersiz kavanoz üretti

Nutella farklılığa ve benzersiz olmaya verdiği değeri vurguladığı “O da Senin Gibi Benzersiz” kampanyası ile 2 milyon özel tasarım kavanozları piyasaya sundu.

Sürülebilir çikolata pazarının sevilen markası Nutella, yeni kampanyası “O da Senin Gibi Benzersiz” için birbirinden farklı 2 milyon adet kavanoz tasarladı. Türk motiflerinden ilham alınarak tasarlanan yeni Nutella kavanozlarının her biri benzersiz bir tasarıma sahip. Kavanozların üzerinde yer alan tasarım numarası ambalajın benzersizliğini simgelerken, aynı numaraya ve tasarıma sahip ikinci bir ürün bulunmuyor.

En sevilen markalar arasında yer alan Nutella “O da Senin Gibi Benzersiz” kampanyası ile tüketicilerinin her birinin birbirinden farklı ve özel olduğunu ortaya koyuyor. Böylece, Nutella tüketicilerine verdiği değeri, her birinin benzersiz olduğunu vurgulamak suretiyle bir kere daha göstermiş oluyor. “Milyonlarca benzersiz tasarıma sahip kavanozdan hangisini beğeniyorsan, onu sadece senin için hazırladım” diyor...

Nutella bu uygulama için iki ana desen hazırladı. Özel bir algoritma kullanılarak bu desenlerin farklı bölgelerine odaklanarak özgün tasarımlar ortaya çıkardı. Başta İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen “O da Senin Gibi Benzersiz” kampanyası tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Nutella Türkiye’nin benzersiz kavanozları Mart ve Nisan ayları boyunca tüm satış noktalarında bulunacak. Nutella’nın bu özel desenli kavanozları sadece 750 gr’lık ambalajlarında yer alacak.