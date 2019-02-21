“2019 yatırım için iyi bir yıl olacak”

Türkiye motosiklet pazarının önde gelen oyuncularından Yamaha Motor’un Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, 2019’un satışlar açısından zor bir yıl olacağını söyleyerek, “Ancak yatırımlar açısından iyi bir yıl olacak. Yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni modellerimiz ve yenilenen bayi ağımız ile önümüzdeki yıllara daha güçlü hazırlanıyoruz” dedi.

2018 yılını kullanıcıların kalplerine dokunan, duygularına öncülük eden, kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak başarıyla tamamladıklarını belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “2019’da da yeni hizmet yatırımlarımız ve sektörün gelişmesine destek olacak önemli projelerimiz hayata geçecek. Yeni modellerin yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüzü tamamlayacağız” diye konuştu.

Bu yıl için yeni ve daha tüketici odaklı, global ve yerel projeler ile sektörde fark yaratmaya devam edeceklerini dile getiren Cansever şunları söyledi:

“2019, bizim için müşteri odaklı hizmet ve interaktif iletişimin öne çıkacağı, yeni kullanıcılar ile sektörü büyütecek projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak. Bayilerde ikinci el satış hizmetlerimizle hem bayi hareketini artıracağız hem de sektörde yeni bir ivme yaratarak, Yamaha onaylı, güvenli ve garantili motosikletlere erişimi kolaylaştırarak kurumsal bir çatı oluşturacağız. Ayrıca Yamaha Kasko hizmetimizle, Yamaha müşterilerine daha esnek koşullarda, daha avantajlı kasko opsiyonu sunacağız’.

“HEDEFLERE ULAŞTIK”

Ekonomik daralmanın yaşandığı 2018 yılında 10 bin adetlik satışla hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık diyen Yamaha Motor Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ersin Şeker “Yamaha MotorTürkiye olarak Yamaha’nın toplam Avrupa satışlarında 6. sırada yer alıyoruz. Türkiye genç nüfus yoğunluğu ile potansiyeli yüksek bir pazar. Bu açıdan kampanyalarımız, ürün ve hizmetlerimizle 2019 yılında hedefimz büyüyerek payımızı arttırmak. Bu yıl ayrıca ATV ve golf araçları ile pazar dinamiklerini ve trendlerini yakından takip ederek ürün çeşitliliğimizi ve adetlerimizi arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

HİZMETLER GENİŞLİYOR

Garantiden, kaskoya, krediden, ikinci el satışa birçok hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak ‘müşteri odaklı hizmet’ felsefesini sürekli geliştiren Yamaha, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor. Motosiklet sektöründe örneği olmayan bir projeyi hayata geçirecek olan marka, yetkili bayileri ve internet sitesi üzerinden Yamaha onaylı ve garantili ikinci el satışı yapacak. Kullanıcının ikinci el motosiklete Yamaha güvencesiyle sahip olmasına olanak veren bu hizmet kapsamında, ikinci el motosiklet kredisi, uzatılmış garanti gibi ek hizmetler de sunulacak. Müşterilerine daha esnek koşullarda ve

daha avantajlı kasko opsiyonu sunan ‘Yamaha Kasko’ ise 2019’da hayata geçecek önemli projelerden olacak.

SOFUOĞLU İLE ORTAK PROJE

Sektörü ürün ve hizmetlerle geliştirmeye devam ederken yürüttüğü projelerle de Türkiye’de ilklere imza atan Yamaha, Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ile ‘Spora Gönül Ver Projesi’ kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’unda yarış eğitimlerine başlıyor. Proje kapsamında yarışa gönül veren 13-16 yaş aralığındaki gençler, idolleri Kenan Sofuoğlu gözetiminde eğitim alıp, geleceğin ünlü yarışçıları arasına girmek için ilk adımlarını atacaklar. Yamaha YZF-R25 ile Kenan Sofuoğlu’ndan pist eğitimi alarak, süreci başarıyla tamamlayan yetenekler, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılma hakkı kazanacaklar. Aynı zamanda yarışlarda derece alan gençler Yamaha’nın dünya genelinde on-road ve off-road sürüş eğitim programı bLU cRU nun düzenlediği ‘R3 bLU cRU Challenge’da yarışma hakkı elde edecekler. Bir sonraki adımdaki hedefleri ise Superbike WorldSSP 300 olacak.