"2020'yi yüzde 300 büyüme ile kapatacağız"

Cezayir’de uzun yıllar mobilya sektöründe hizmet veren Tan Ailesi’nin oluşturdukları sermaye ve know how’ı Türkiye’ye aktararak kurdukları yenilikçi ev dekorasyon markası Bella Maison’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, pandemi dolayısıyla yaşanan sorunların ticareti olumsuz etkilemiş olmasına rağmen yılı %300 büyüme kapatacaklarını belirtiyor. Özellikle global kriz dolayısıyla evde fazlasıyla vakit geçirilen pandemi döneminde e-ticaret kanalında %400 büyüme gerçekleştiren marka, 2021 yılında mağaza ve e-ticaret alanında %300 büyüme hedefliyor. Aylık cironun %35’ini e-ticaretten elde eden marka, 2021’de mağaza kanalında 60 Milyon TL, e-ticarette ise 70 Milyon TL ciro hedefinde. Bella Maison, e-ticaret yatırımları ile birlikte cirodaki payını artıracak.

Cezayir’den Türkiye’ye, Türkiye’den Dünyaya

Cezayir’de mobilya üretimi ve aksesuarları alanında sektör liderliğine kadar yükselen Tan Ailesi’nin burada oluşturdukları sermaye ve know-how’ı Türkiye’ye aktaran genç girişimcisi Muhammed Tan’ın, ev dekorasyon ve konsept mağazacılıktaki boşluğu farketmesiyle ‘Bella Maison’ markasının temelleri atıldı. Sofra grubu, ev tekstili, banyo, kozmetik, ev dekorasyonu gibi farklı kategorilerde özgün ürünler geliştiren Bella Maison, 2017 yılında konsept mağazaları ve güçlü e-ticaret altyapısı ile Türkiye’den tüm dünyaya ev dekorasyonuna dair ‘ulaşılabilir ve stil sahibi’ ürünler ulaştırma hedefiyle yola çıktı. Bugün Türkiye’de 11, Cezayir’de 3 konsept mağaza ile büyümesini sürdüren Bella Maison, e-ticaretteki büyümesini de yükselen bir grafikle sürdürüyor.

Kuruluş yılından bu yana Türkiye’de var olan ekonomik daralmaya rağmen her yıl ortalama %100 büyüme gerçekleştiren Bella Maison, yakaladıkları e-ticaret ivmesiyle 2021’de mağaza ve e-ticaret kanalında %300 büyüme hedefliyor. Marka, 2021 sonuna kadar Türkiye’de 20 mağazaya, yurtdışında ise özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika pazarları başta olmak üzere 8 yeni mağazaya ulaşma hedefinde. Tan, ‘Türkiye’de renk, koleksiyon ve tasarım çizgisi olan, Avrupai tarzda bir marka olmadığını fark ettik ve bu alana yoğunlaştık. Ulaşılabilir fiyatlarla şık konseptler geliştirerek başarı yakaladık. İyi bir tüketici markası olarak hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Mağaza ve e-ticaret yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, 2021 yılında mağaza kanalında 60 Milyon TL, e-ticaret tarafında da 70 Milyon TL ciroya ulaşmak.’ dedi.

Pandemide talep patlaması yaşayan Bella Maison e-ticaret cirosunda %400 büyüme kaydetti

Yenilikçi, genç ve dinamik Türk markası olarak ev dekorasyonu alanında güçlü bir çıkış yakalayan Bella Maison, pandemi döneminde özellikle e-ticarette artan taleplerle ciroda %400 büyüme kaydetti. ‘Mağazalarımızın büyük çoğunluğu AVM’lerde yer alıyor. Pandemi sebebiyle AVM’lerin yaşadığı sıkıntıya rağmen, kısa süreli karantina dönemi hariç bir sıkıntı yaşamadan büyümemize devam ettik. Ticarette oluşan olumsuzlukları avantaja döndürmek için çalıştık. Bu süreçte e-ticarette talep patlaması yaşadık ve bu bize önümüzdeki dönem için de ilham kaynağı oldu. Talep önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Biz de bu alandaki yatırımlarımızı yoğunlaştıracağız. Hedefimiz e-ticarette ev kategorisinde Türkiye’nin öncü markası haline gelmek.‘ şeklinde açıklama yapan Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, e-ticaret ile büyüme hızlarına ivme katacaklarının altını çiziyor. Almanya’da şirket kuran Bella Maison, pazar yeri olarak tabir edilen e-ticaret kanallarında ciddi bir satış performansına ulaşıyor.

‘Avrupa’da ev dekorasyon markası eksikliği Türkiye’yi atağa geçirdi.’

Bella Maison’un genç Yönetim Kurulu Başkanı Tan, Türkiye’de ve Cezayir’de oluşturdukları konsept mağazaların ardından Avrupa’dan da ilgi gördüklerini belirterek ‘Markamızı Türkiye liginde oynatırken global arenada Şampiyonlar Ligi’ne hazır olacak şekilde kurguladık. Avrupa’da bu anlamdaki marka, lojistik altyapı, konsept mağaza eksikliği Türkiye’yi atağa geçirdi. Türkiye ev dekorasyonu alanında üretimdeki know-how’ı ve lojistik avantajı ile önemli bir konumda. Tekstil devlerinin yan markaları hariç bu anlamda Avrupa’da konsept mağazaları bulunan marka olmaması da Bella Maison’a olan ilgiyi uyandırıyor. Kuzey Afrika Ülkeleri ve Avrupa Ülkeleri’nden yatırımcılarla master franchise işbirlikleri için görüşme halindeyiz. Pandemi sonrası çok yoğun talepler almaya başladık. Buralarda yakın zamanda Bella Maison konsept mağazalarımız yer alacak.’ şeklinde açıklama yapıyor.

‘Kullanıcıların dekorasyonda tamamen özgür olacağı bir mağaza deneyimi yarattık...’

Tüketicinin nabzını tutarak ihtiyaçlarını çok iyi analiz ettiklerini belirten Tan, oluşturdukları Mix&Match konseptiyle kullanıcılarını özgür bir mağaza deneyiminde buluşturduklarının altını çiziyor. ‘Sektördeki yaygın alışveriş modeli olan takım halinde satın alma zorunluluğu yerine kullanıcıların dilediği parçayı zevkine göre kombinlemesinin getirdiği özgürlük, yeni bir alışveriş kültürü olarak Bella Maison’u öne çıkarıyor. ‘ şeklinde konuşan Tan, renkli ve dinamik Bella Maison çizgisinin dekorasyonda değişimi ve yeniliği seven Türkler tarafından ilgiyle takip edildiğini ekliyor.