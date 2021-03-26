"2021'de ihracatta yüzde 30 büyüyeceğiz"

İşbir Yatak, yıl sonuna kadar yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyor. İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, "2021’de ihracatta yine Avrupa ülkelerini hedef olarak seçtik" dedi.

Son yıllarda, yatak sektörü ihracatında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor. Uzmanlar, aşı kullanımının yaygınlaşması ve kitle bağışıklığı kazanılması ile beraber bu rakamların daha da artacağını öngörüyor. Bu kapsamda, 2021 yılı itibari ile ihracat hedeflerine hız kesmeden devam eden İşbir Yatak, yıl sonuna kadar yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyor. Marka, asıl başarıyı ise dünya genelinde kullanımı gittikçe artmakta olan sünger katmanlı ViscoStar katmanlı yataklardan elde etmeyi planlıyor.

"YATIRIM PLANLARIMIZI ERTELEMEDİK"

İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, “Pandemiye rağmen 2020 yılındaki hiçbir yatırım planımızı ertelemedik, aksine yatırımlarımıza yenilerini ekledik. Bununla birlikte, haziran ayı sonrasında makine yatırımlarını İzmir’de yoğunlaştırarak yatak üretimini buradaki üretim alanlarımızda da başlattık. Yatırımlar, üretim alanlarının yanı sıra hizmetimize de yansıdı. Pandemi sürecinde, uyku kalitesi ve hijyenine olan duyarlılığın artması ile beraber iş yapış süreçlerimizi bu çerçevede güncelledik” dedi.

“Bu kapsamda, korona virüse karşı aldığımız önlemlere ek olarak, kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz ‘Safe Sleep Tunnel – SST UVC Hijyen Tüneli’ teknolojisini sektörümüzde Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak faaliyete geçirdik. Üretim bandımızın sonunda UVC ışınları sayesinde daha da hijyenik hale gelen yataklarımız, tamamen el değmeden paketleniyor ve ilk olarak tüketicilerimiz tarafından açılıyor. Cihaz, bağımsız test kuruluşları tarafından test edildi, etkinliği onaylandı. Aynı zamanda yurt içinde olduğu gibi ihracat müşterilerimizde de büyük ilgi uyandırdı. SST inovasyonu, sektörün standartlarının yükseltilmesi anlamında önemli bir atılım oldu. Ayrıca, Thermolite 95 oC yorgan, yastık ve yastık kılıflarını ürün koleksiyonumuza dahil ettik. Yüksek sıcaklıktaki yıkamalardan etkilenmeyen ve rahat yapısını koruyan ürünler, kişinin hareketlerine göre yer değiştirerek başı ve boyun bölgesini en iyi şekilde destekliyor. Bu süreçte, reklam yatırımları oldukça önemliydi. Pandemi etkisinin gittikçe arttığı bir dönemde, ticari kampanyalara odaklanmak yerine “Uyku-Bağışıklık Sistemi” ilişkisine yönelen ve uykunun ne derece önemli olduğuna değindiğimiz reklamlarımızla tüketicilerimizin karşısına çıktık”.

2021’DE İHRACATTA AVRUPA ÜLKELERİ SEÇİLDİ

Tokeri, “Dünyada artmakta olan yatak pazarından İşbir Yatak olarak biz de pek çok kazanım elde ettik. Sektörümüz, 2020 Mart, Nisan, Mayıs aylarında durma noktasına gelse de 1 Haziran’da devletimizin destekleri ile sektör yeniden hareketlendi. Ayrıca, finansal ve üretim kapasitesindeki büyüme, istihdam rakamlarımıza da yansıdı. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen personel sayılarının azaltılması bir kenara, personel istihdamımızı da artırdık. Bu süreçte, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimize de ara vermedik. Bu kapsamda, 2020 yılı sonunda genel olarak yatak üretiminde yüzde 30’luk, ciroda ise yüzde 50’lik bir büyümeye ulaştık” dedi.

“Etkin olarak, Avrupa ülkelerine ihracat yapan markalar arasında yer alıyoruz. Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde ViscoStar grubu sünger yataklarımızla başı çekiyoruz. Bu anlamda, 2020 yılı sonunda ihracatımız yaklaşık yüzde 10 olarak büyüdü. Bu yıl ki hedef pazarlarımız arasında ise sünger yatak kullanımı yoğun olan ülkeler olacak. 2021’de ihracatta yine Avrupa ülkelerini hedef olarak seçtik. Bununla birlikte, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri de ana ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yıl sonunda ihracatta yüzde 30, toplam ciroda ise yüzde 50’lik bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK"

2021’in İşbir Yatak için yatırımlar ve yükseliş yılı olacağına dikkat çeken Tokeri, “Planlarımız ve hedeflerimiz oldukça yüksek. 2021 yılı hedeflerimiz arasında yeni pazarlara açılarak, ihracat anlamında yeni tüketiciler ile buluşmak var. Hedefe ulaşmak için ise çeşitli satış ve pazarlama enstrümanlarını kullanacağız” dedi.

Tokeri, “Yurt içinde ise özellikle, 2021’in başında faaliyete geçirdiğimiz isbiryatak.com online alışveriş sitemiz oldukça iyi bir performans sergiledi. Online alışverişe olan inancımızı ve beklentilerimizi yükseltti. Yıla hızlı bir başlangıç yapan online mağazamızdaki satış hedeflerimiz ise yüksek. Yılın 2. ve 3. çeyreklerinde gözle görülür yükselmeler elde etmek.

YAY FABRİKASI YILIN 2. ÇEYREĞİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Tokeri, “Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ise, Çankırı Korgun OSB’de inşasına başladığımız İşbir Yay fabrikamız yatırımlarımızın en yenisi oldu. Özellikle, pandemi döneminde ithalata dayalı hammadde girdilerinin artışı bu yatırımı ön plana çıkardı. Çankırı Korgun OSB’de inşası devam eden fabrikamız, yılın 2. çeyreğinde faaliyetine başlayacak. Ürünlerimizde, daha katma değerli hammadde kullanılacak. Bu anlamda, İşbir Yay, tüm mobilya ve yatak sektörüne hammadde sağlayıcısı haline gelecek”

“İşbir Yay’da kurulacak makine parkı ile farklı yükseklik, kalınlık, ebat, direnç ve esneklik değerlerine sahip yay kombinasyonları üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca, burada omurgaya uyum sağlayan ve vücudun farklı basınç noktalarına göre davranış sergileyebilen akıllı zone’lu paket yay kombinasyonlarını da geliştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak, İşbir Yatak ürünleri çerçevesinde yoğunlaşacak ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Bunun yanı sıra, İşbir Yay markasını yurt içi pazarın hammadde sağlayıcısı haline getireceğiz. Yoğunluklu olarak, yurt içi pazarı hedefleyeceğiz. Hammadde tedarikinde ise kalitesiyle İşbir standartlarını karşılayan yurtiçindeki üreticilerle çalışacağız. Bununla beraber, yeni paket yay fabrikamızla sektörün kaliteli ve dayanıklı hammadde sağlayıcısı imajımızın altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

2020 yılını bu bağlamda yaklaşık 5 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleştirerek tamamladık. 2021 yılı sonunda da, İşbir Yay fabrikamız ile büyüme hedeflerimize devam edeceğiz” dedi.