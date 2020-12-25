Tedarik zinciri finansmanı ve işletme sermayesi alanında global ölçekte lider banka-dışı platform olan C2FO, Türkiye faaliyetlerini başlattığı 2020 yılını başarıyla tamamlayarak 2021 için büyüme hedefi koydu. Geleneksel tedarik zinciri finansmanından farklı yapısı, büyük ölçekli alıcı firmalara sunduğu esnek çözümler ve KOBİ tedarikçilere erişim konusundaki yaklaşımıyla fark yaratan şirket, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yerel ve yurtdışı tedarikçilerinin nakde erişimini kolaylaştırıyor.

2020 yılını değerlendiren ve 2021’e yönelik hedeflerini paylaşan C2FO Türkiye Direktörü Serden Keçecioğlu, 2020 yılında tüm dünyada yaklaşık 40 milyar dolar tutarında faturalı alacağın tedarikçilere erken ödenmesini sağladıklarını ifade etti. Keçecioğlu, “Pandeminin etkisiyle, tedarik zincirlerini korumak isteyen büyük ölçekli firmaların C2FO’ya olan ilgisi hızla artarken, 183 ülkeye yayılmış ve çoğunluğu KOBİ statüsündeki kayıtlı tedarikçilerimizin C2FO’yu kullanma oranlarında da rekor kırdığımız bir yılı geride bıraktık” diye konuştu.

Türkiye’de yepyeni bir tedarikçi finansmanı deneyimi sunduklarının altını çizen Keçecioğlu, “Tedarikçiler, vade uzatımı gibi bir şart olmadan, hiçbir kayıt ve kullanım ücreti ödemeden C2FO’ya giriş yapıp, farklı müşterilerinden olan alacaklarını tek bir ekranda görüntülüyor ve dilediği faturalar için, parasal büyüklüğü, vadesi, para birimi ne olursa olsun, doğrudan müşterilerinden erken ödeme alabiliyorlar” ifadesini kullandı. Keçecioğlu, “Bu yeniliği ve kolaylığı ilk olarak Anadolu Efes tedarikçilerine sundu. Ardından, global müşterilerimizden Perfetti van Melle ve bölgesel lider olan bir içecek üreticimiz, C2FO teknolojisini ve hizmet kalitesini tedarikçileriyle buluşturdu” dedi.

2021’de Türkiye yatırımları büyüyecek

C2FO olarak, 2021 yılında daha fazla yatırım yaparak Türkiye’nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşları ile ve global müşterilerinin Türkiye iştirakleri ile çalışmalarını genişleteceklerini açıklayan Keçecioğlu, “2021 yılı genelinde, Türkiye özelinde 20 milyar TL tutarında faturanın yüklendiği ve 1000’den fazla yerli tedarikçinin tahsilatlarını hızlandırdığı bir platform olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye kaynak aktarılmasının önü açılacak

Keçecioğlu, 2021 yılının ilk aylarından itibaren, tedarikçilere aktarılan kaynağın çeşitlendirilmesi için Türkiye’deki finans kurumlarını sürece dahil edeceklerini söyledi. “Bu süreç tamamlandığında, hem KOBİ’lerin kullanımına sunulan kaynak tutarı genişleyecek hem de global fon sağlayıcılarımızın banka iş birliklerimiz kanalıyla Türkiye’ye kaynak aktarmasının önü açılmış olacak” diye konuşan Keçecioğlu, C2FO’nun tedarikçi finansmanı dışındaki çözümlerinin ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlarının iş dünyasıyla tanıştırılmasını diğer hedefleri olarak sözlerine ekledi.