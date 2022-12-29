2022 de dünyaya açıldı

Dünyanın en büyük seyahat platformları ile anlaşma imzalayan Yolcu360, Türkiye pazarında 2021’e göre yüzde 250 büyüdü.

Misafirlerine 1 dakikadan kısa sürede araç kiralama imkanı sunan Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım; 2022 yılının Yolcu360’ın dünyaya açıldığı yıl olduğunu söyledi.

Araç kiralamayı kolaylaştırarak herkes için ulaşılabilir yapma hedefiyle 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Yolcu360, 2021’de 6 milyon dolarlık yatırım almıştı. 2022’de bu hedefe uygun adımlar atılarak tüm dünyada küresel araç kiralama firmaları ile entegrasyonlar gerçekleştirildi.

2022 yılı içinde Türkiye dışında 282 şehirde araç kiralama deneyimi yaşatan Yolcu360, global şirket konumuna gelmiş oldu. Umut Yıldırım, bir yıl içinde küresel olarak yüzde 1732 oranında büyüme gerçekleştiğini belirterek, “2021’de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte küresel pazardaki hamlelerimize odaklandık çünkü Türkiye araç kiralama operasyonumuz zaten müthiş bir başarıyla devam ediyor. 2022 Yolcu360’ın dünyaya açıldığı yıl oldu ve 2023 için hedefimiz, dünya araç kiralama pazarının önemli oyuncularından biri haline gelmek” ifadelerini kullandı.

Yolcu360 için 2022’nin öne çıkanları:

* 2022 yılında bir önceki yıla göre %250 büyüme gerçekleştirdi.

* 2022’de misafir mutluluğu takıntılı ve ödüllü misafir hizmetleri yaklaşımıyla öne çıktı. 5 üzerinden ortalama 4.8 kullanıcı öneri puanı alarak misafir memnuniyeti konusunda en iyi araç kiralama platformu unvanını taşıyor.

* Yolcu360, Yolcu360 Günleri kampanyası ile bir günde 12.000 misafirine araç kiralama rezervasyonu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

* Sektördeki en kolay entegrasyon yöntemi ile kurumlara teknolojik alt yapı sundu.

* Acente paneli ürünüyle acentelerin gelirlerini artırdı, 5.000’den fazla acente ile dağıtım kanalı anlaşması imzaladı.

* Tüm çalışanların şirkete ortak olması vizyonuyla kurulan Yolcu360’ın 2021 yılında aldığı çalışanlarıyla ortak olma kararına istinaden, 2022 yılında şirkete katılanlara da hisse dağıtımını gerçekleştirdi.

* Yolcu360 GPTW (Great Place to Work) anketi sonucunda yüzde 87 çalışan memnuniyet oranı ile 2022 En İyi İşverenler listesinde yerini aldı.