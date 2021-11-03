2022 sonuna kadar 40 restorana ulaşacak

HuQQabaz Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet F. Yağlı, “Amacımız 2022 senesi sonuna kadar 10 ülkede 40 restoran sayısına ulaşarak 56 milyon dolar ciroya ulaşmak” dedi.

Yeme-içme sektöründe farklı konsept ve deneyimleriyle küresel bir marka haline gelen Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla Türkiye’de ve dünyada büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Trend yaratan ve büyük beğeni toplayan konsept restoranlar sunan HuQQabaz, 2022 senesinin sonuna kadar Türkiye’de 3, yurt dışında açacağı 21 restoranla toplam restoran sayısını 40’a çıkaracak.

56 MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Yiyecek ve içecek sektöründeki küresel markalar arasında olduklarını belirten HuQQabaz Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet F. Yağlı, şunları söyledi:

“HuQQabaz markamızla yeme-içme sektöründe bugün 4 ülkede 21 lokasyonda 1100 çalışanımızla hizmet veriyoruz. 2022 sonuna kadar ise 10 ülkede 40 lokasyonda ekibimizi 2000 kişiye çıkartma hedefimiz yer alıyor. Bizim başarımız markamızın stratejisini pandemi gibi olağanüstü süreçlere de hızla adapte olacak şekilde kurgulamamız ve yeni konseptleri hayata geçirmemiz... HuQQabaz markasını 2022 senesi sonuna kadar 10 ülke ve 40 lokasyonda yer almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeme içme sektöründeki başarımızı yurt dışındaki atılımlarımızla daha değerli kılmayı ve 2022 senesi sonuna kadar 56 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”