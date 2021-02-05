500 şirketin 500 bin çalışana teşekkürüne aracılık etti

Son yıllarda yaygınlaşan ve çalışan mutluluğunu, motivasyonunu artırmada kritik rol oynayan esnek yan haklar şirketler için yeni yetenekleri çekmede ve çalışan bağlılığını artırmada büyük önem taşıyor. Yurt dışının yanı sıra yurt içinde de giderek yaygınlaşan esnek yan haklar; ödüllendirme kartlarından seyahate, kişisel gelişim ve eğitim imkânlarından esnek çalışma saatlerine çok sayıda fırsat barındırabiliyor. Yapılan araştırmalara göre takdir edilen ve ödüllendirilen çalışanların daha mutlu olduğuna ve daha verimli çalıştığına dikkat çeken ödüllendirme sistemi Momento’nun Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro “Momento olarak bizler de işin özünde şirketlerin çalışanlarına teşekkürüyüz. Kurulduğumuz günden bu yana geçen 10 yılda 500 şirketin 500 bin çalışanına dokunmuş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

12 bine yakın iş yerinde avantajlı fiyatlarla alışveriş

Momento çözümleri ile oluşturdukları sadakat ve ödüllendirme sitemiyle şirketler adına çalışanların yüksek iş performanslarından satış hedeflerini tutturmalarına, yılbaşı gibi özel günlerden, doğum günü gibi önemli anlarına her başarılarını her anlarını kutladıklarına vurgu yapan Zeynep Dağlı Kastro “Çözümlerimizle çalışanların gıdadan çocuk giyimine, teknolojiden yapı marketlere toplam 11.593 üye işyerinde şirketler tarafından belirlenen limitler dahilinde alışveriş yapabilmelerini mümkün kılıyoruz. Momento ürünleri ayni yardım statüsünde olduğu için aynı zamanda kurumlara da maliyet avantajları doğuruyor. Kurumlar bunu dilerse indirim dilerse de çalışana yan hak olarak yansıtabiliyor” dedi.

2020’de esnek yan haklarda kişi başı ortalama 1.853 TL

Şirketlerin ödüllendirme trendlerine ilişkin de bilgi veren Zeynep Dağlı Kastro, 2020 yılında şirketlerin çalışanlarına performans ödülünde kişi başı ortalama 750 TL, ayni yardımlarda ortalama 455 TL, doğum günlerinde ise ortalama 240 TL verdiğini söyledi. Zeynep Dağlı Kastro, ödüllendirme sisteminin önemli bir parçası olan esnek yan haklarda ise durumu şu şekilde özetledi: “Şirketler esnek yan haklarda 2019 yılında kişi başı ortalama 1.255 TL verirken, bu rakam 2020 yılında yüzde 47’lik bir artış göstererek ortalama 1.853 TL’ye yükseldi.” Zeynep Dağlı Kastro, 2020 yılı için çalışanların ödül bakiyelerini kullanma davranışlarında ise en yüksek harcamaları risksiz ve güvenilir bulmalarından dolayı online alışveriş kategorisinde yaptıklarını gözlemlediklerini kaydetti.

Pandemi ödüllendirme sistemlerini de dijitalleştirdi

Öte yandan pandeminin iş hayatının önceliklerini değiştirdiğinin altını çizen Zeynep Dağlı Kastro, sözlerine şöyle devam etti: “COVID-19 salgını ile birlikte şirketlerin önceliği çalışanlarının sağlığı ve güvenliği olurken, eş zamanlı yan haklar ve ödüllendirme de şirketlerin ajandalarının en önemli gündem maddelerinden oldu. Daha önce var olmayan fatura ödemeleri, sandalye ve monitör yardımı gibi yeni yan haklar gündeme gelirken, ödüllendirme sistemlerinde dijital çözümlere talep arttı. Momento olarak bizlerin de 2020 yılında 2019 yılına kıyasla kart hacmi 2 katına çıkarken, portal hacmimiz de 6 katın üzerinde büyüme gösterdi. Bu rakamlardan yola çıkarak pandemi ile hızlanan dijital dönüşümle birlikte hayatın pek çok alanında öne çıkan dijitalleşmedeki trendin ödüllendirmede de geçerli olduğunu çok net ifade edebilirim.”

Mobil uygulama yoğun ilgi gördü

Pandemi döneminde Momento’nun iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm çözümlerini dijitalleştirmek adına hızlı aksiyonlar aldığını vurgulayan Zeynep Dağlı Kastro, yaptıkları yenilikleri şöyle aktardı: “Bu süreçte hem çalıştığımız firmalardan gelen talep hem de bizlerin yönlendirmeleri ile online ödüllendirme sistemlerimizi hızlıca geliştirdik. Örneğin Dijital Erzak yardımı adıyla yeni bir proje başlattık. Bu projemiz sayesinde çalışanlar sunulan portal üzerindeki pek çok markadan online kod ile temassız ve hızlı bir şekilde, kendi ürünlerini seçerek alışveriş yapabildiler. Buna ek olarak Momento mobil uygulamamızın yeni, güncel versiyonunu da çalışanlarla buluşturduk. Mobil uygulamamız kullanıcılardan çok büyük ilgi gördü. Anlık kullanıcı dataları incelendiğinde kullanıcıların web üzerinden portal kullanımının 3-4 katı kadar uygulama kullanımını tercih ettiklerini söyleyebilirim.”

Momento Kart nedir, sistem nasıl işler?

Momento’nun sunduğu çözümlerden biri olan Momento Kart, bankacılık altyapısını kullanarak çalışan bir sistemdir. Kullanıcılara ön ödemeli kart özelliği ile bakiyesinin yüzde yüz güvende olduğu, harcamalarını kolaylıkla takip edebildiği özgürce bir deneyim yaşatan Momento Kart, kullanıcının anında SMS ile bakiyesi hakkında bilgilendirilebilmesine imkân sunar. Momento Kart ile kullanıcılar kendi kartına özel şifre oluşturarak, anlaşmalı pek çok markada dilediği gibi bakiyesini kullanabilirken, ayrıca Momento’nun sunduğu avantaj dünyasından da yararlanabilir.