Yurtiçinde ve yurt dışında 38 yıldır havalimanı, stadyum, rafineri, köprü, konut, gemi inşası, tersane gibi birçok projede yer alarak, kalıp ve iskele üretiminde Türkiye’nin öncü şirketlerinden olan URTİM, Azerbaycan pazarında büyüyor. URTİM'in bugüne kadar Azerbaycan’da, Dia Holding ve IC İnşaat’ın ortak projesi olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Haydar Aliyev Havalimanı, Üstay İnşaat’ın Socar Polipropilen Fabrikaları & Azeri Kimya Polietilen Fabrika projeleri ile Avesta Inc’nin Hazar Adası projesi gibi büyük projelerde sistemleri kullanıldı. Azerbaycan pazarındaki çalışmalarını değerlendiren URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bugüne kadar Azerbaycan’da büyük çaplı yaklaşık 25 proje tamamladık. Azerbaycan pazarı, sektörümüz için büyük fırsatlar taşıyor. Doğal zenginlikleri ve endüstriyel tesisleri ciddi bir fırsat oluşturuyor. Türk müteahhit firmalarımız Azerbaycan’da büyük projelerde yer alıyor. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz. Türkiye’de ilk defa üretilen ROOFSET® Kayar Çatı Sistemimizi Azerbaycan’a ihraç ederek ülkemiz adına haklı bir gurur yaşıyoruz." diye konuştu.

Urtim olarak toplam ihracatlarının yüzde 10’unu Azerbaycan pazarından aldıklarını belirten Urfalılar, "İnşaatın yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleri alanında uzmanlaşmamız bize büyük bir katkı sağladı. Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretiminin yüzde 70'ini, 54 ülkeye ihraç ediyor

URTİM olarak üretimlerinin yüzde 70'ini, aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 54 ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Serdar Urfalılar, "Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz’’ dedi.

Dev projelerde imzası var

Sektörünün Türkiye'deki öncü firması URTİM, birçok sayılı projede iz bıraktı. URTİM’in aralarında; Tekfen İnşaat’ın TANAP Doğal Gaz Boru Hattı, Üstay İnşaat’ın Socar Polyetilen Fabrikası, Rönesans İnşaat’ın Sibur Zapsip 2 Polyetilen Fabrikası, Giresun Stadyumu, Tekfen, Gemsan, Günkon, IOT Vito, İlk İnşaat’ın farklı fazlarını gerçekleştirdiği Star Rafinerisi, Rönesans İnşaat’ın Yamal LNG, Üstay İnşaat’ın Azeri Kimya Polyetilen Fabrikası, Tekfen İnşaat’ın Tüpraş Rafinerisi, Gürsoy Grup’un Çamlıca Cami gibi projelerde imzası bulunuyor.