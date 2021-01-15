ABD'de "Yılın En İyisi" seçildi

Sarsılmaz tarafından geliştirilen ve “Türkiye’nin Özgün ve Yerli Tabancası” olma özelliği taşıyan SAR 9X, dünyanın en büyük silah pazarı ABD’de “2020 Yılının En İyi Tabancası” seçildi.

Türkiye’nin alanında lider firması Sarsılmaz, dünyanın en büyük silah pazarı olma özelliğini taşıyan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) büyük bir başarıya imza attı. Sarsılmaz tarafından geliştirilip üretilen SAR 9X, dünyanın yakından takip ettiği ABD’deki Editors’ Choice Award – Editörlerin Seçimi Ödülü'nde “2020 Yılının En İyi Tabancası” seçildi.

ABD’de yüz binlerce kişinin takip ettiği On Target dergisi tarafından düzenlenen Editors’ Choice Award’da, SAR 9X’in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme, ABD silah dünyasının önde gelen isimlerince silahların uygulamaya dayalı teknik testlere tabi tutulması yöntemiyle yapıldı. Oylama sonucunda, Sarsılmaz tarafından tamamen yerli ve milli olanaklarla üretilen SAR 9X birinciliği elde ederek bir kez daha tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Değerlendirmede en fazla oyu alan SAR 9X, gösterdiği performans ve sahip olduğu teknik özelliklerle çıtayı en yüksek seviyeye çıkardı.

2020 Editors’ Choice Award oylamasında, SAR 9X için oy kullananlar arasında dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve Guns dergisi editörü Massad Ayoob, Tactical Life’tan Dave Bahde, Guns & Ammo’dan Chris Mudgett ve Gun Digest’den Mike Dickerson gibi pek çok uzman yer aldı. SAR 9X’in kazandığı ödülü, 2018’de SIG Sauer P365, 2019’da ise Sprıngfıeld Armory Hellcat 9 mm kazanmıştı.

Türkiye’nin özgün yerli tabancası; SAR 9

SAR 9, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) başlattığı “Özgün Yerli Tabanca Projesi” kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanıp üretilen üstün bir görev tabancası olma özelliği taşıyor. SAR 9, proje kapsamında SSB koordinatörlüğünde Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon tarafından yapılan tüm testleri açık ara birincilikle bitirdi. SAR 9, elde ettiği bu başarı sayesinde Türkiye’nin “Özgün ve Yerli Tabancası” seçildi. SAR 9’un üstün başarı gösterdiği testlerin başında ise aynı tabanca ile yapılan 50 bin atım testini hatasız tamamlaması geliyor. Dayanıklılığının yanı sıra hafifliği, hedefte toplama üstünlüğü ve zor iklim şartlarında gösterdiği başarı da SAR 9’un en iyi tabanca olmasında önemli etkenler arasında yer alıyor.

SAR 9’un ayrıca farklı kullanıcı tercihlerine hitap edecek nitelikte versiyonları da bulunuyor. SAR 9, SAR 9 METE, SAR 9 Sport, SAR 9X, SAR 9C olarak şekillenen bu versiyonlardan her biri özgün özellikleriyle ön plana çıkıyor. SAR 9 Serisi’nin, askeri amaçlı kullanım beklentileri doğrultusunda hafif, üstün nişan alma ve isabet özellikli, atış gücü yüksek modellerinden, taşıma kolaylığına ve yüksek emniyet standartlarına sahip modellere kadar farklı seçenekleri mevcut.

Ayrıca “picatinny ray”a sahip olması da SAR 9 ile her türlü aksesuarın kullanılabilmesi avantajını beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra SAR 9 Mete grubuna takılabilen “red dot” ile isabet oranı da yükseltilebiliyor. SAR 9’un tüm modellerinde kullanılan teleskopik yay ise silahın işlerliğini kolaylaştırıyor ve kurulumun atıcıyı rahatsız etmeden gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca bütün SAR 9 modellerinde bin farklı el ölçümü dikkate alınarak tasarlanan ergonomik kabza kavrama sistemi de bulunuyor. Bu sistemde yer alan ayarlanabilir arka sırtlık ve yan kapaklar nişancının silahla bütünleşerek dengeli ve isabetli atış yapmasına olanak sunuyor.

SAR 9X seri atışlarda daha iyi grupman sağlıyor

ABD’de 2020 Editors’ Choice Award – Editörlerin Seçimi Ödülü’nü kazanan ve Türkiye’nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X ise düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor. Üç farklı ebatta değiştirilebilir arka sırtlık ve kabza yan kapakları sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak üzerindeki soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda namlunun hızlı soğumasına olanak sağlayarak daha iyi grupman imkanı da sunuyor. Yine tetik emniyeti özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi bloke ederek silahın ateş almasını engelleyen SAR 9X, kırmızı nokta tetik göstergesi ile mekanizmanın kurulu olduğunu da gösteriyor.