Accenture, Türkiye'den çıkıyor mu?

Küresel yönetim danışmanlığı, teknoloji servisi ve dış kaynak kullanımı sağlayan dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Accenture'nin Türkiye orerasyonunu kapatacağı öne sürüldü.

6 MART, 20190
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Accenture, Türkiye'den çıkıyor mu?

Dünyada 120’den fazla ülkede hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı, teknoloji hizmetleri ve dış kaynak şirketi olan Accenture'in, Türkiye'de 2002'den beri faaliyette olan 'Accenture Türkiye' operasyonunu kapatma kararı aldığı belirtiliyor. 

Söz konusu kararın yeni dönem için oluşturulan küresel stratejiler kapsamında alındığına dair sosyal medyada haberler çıkarken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Şirketin Türkiye Genel Müdürülüğü'nü 2016'dan bu yana Dilnişin Bayel yürütüyor. 





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