Acıbadem'den yeni satın alma

Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldığını duyurdu.

17.08.2022 12:11:000
Paylaş Tweet Paylaş
Acıbadem'den yeni satın alma

Acıbadem, Adana’da Özel Ortopedia Hastanesi’ni satın aldı. Anlaşma 9 Ağustos 2022 Salı günü imzalandı.

2009 yılında Acıbadem Adana Hastanesi’ni hayata geçiren Acıbadem Sağlık Grubu, Adana’daki Özel Ortopedia Hastanesi’ni de bünyesine kattığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Adana’da ortopedi hekimleri tarafından 14 yıl önce kurulan ve ortopedi alanındaki hizmetleriyle branş hastanesi olarak faaliyet gösteren Özel Ortopedia Hastanesi; Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Hollanda olmak üzere 5 ülkede hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu’nun Türkiye’de 17. dünya genelinde de 23. Hastanesi olarak hizmet sunacak. Yeni satın alım ile birlikte Acıbadem Sağlık Grubu, bölge halkı için sunduğu sağlık hizmetleri yelpazesini genişleterek referans sağlık kurumu olmayı sürdürecek."

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk yarıda net kârını 13 kat artırdı

İlk yarıda net kârını 13 kat artırdı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Motorlu araçlarda haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin kişi "RADAR"a takıldı

Motorlu araçlarda haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin kişi "RADAR"a takıldı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Bakanlıktan açıklama geldi

İkinci el otomobil satışında yeni dönem: Bakanlıktan açıklama geldi

Aramco’nun kârında yüzde 90’lık artış

Aramco’nun kârında yüzde 90’lık artış

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

Yorum Yaz