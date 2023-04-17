Acil nakit ihtiyacıyla evini satmak isteyenlere çözüm: Jetsat

Emlakjet Üst Yöneticisi Tolga İdikat, "Emlakjet olarak Jetsat hizmetimiz ile ev satışı için geçen 2-3 aylık süreleri 5 güne indirdik" diye konuştu.

Emlakjet, acil nakit ihtiyacıyla evini satmak isteyenlere çözüm olan Jetsat uygulamasıyla hızlı ve güvenli çözüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, gayrimenkul piyasasındaki satıcı ve alıcıların yaşadığı zorlukları azaltmak üzere geliştirdiği yenilikçi uygulamalar ile öne çıkıyor.

Emlakjet Jetsat çözümü ile İstanbul, İzmir ve Antalya’da bulunan evini satmak isteyen son kullanıcılar, Emlakjet web sitesinde bulunan Jetsat başvuru sayfasına ana sayfadan ulaşıp konut bilgilerini ilettikten sonra, Emlakjet 48 saat içinde teklifini sunuyor.

Evini satmak isteyen son kullanıcı Emlakjet tarafından verilen teklifi kabul ettiği takdirde, evin satışı toplam 5 günde gerçekleşiyor.

Emlakjet Jetsat hizmetten sadece bireysel olarak evini satmak isteyenler değil, aynı zamanda Emlakjet’in binlerce emlak danışmanı da portföyleri için teklif alabiliyor.

İlk duyurulduğu Mayıs 2020’den bu yana İstanbul’da binlerce son kullanıcı ve Emlakjet danışmanı Jetsat’tan teklifi alırken, uygulama salgın döneminde zorluk yaşayan gayrimenkul piyasası içinde bir nefes oldu.

Jetsat hizmetine emlakjet.com web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Acil olarak satış yapılması istenen evin bilgilerinin Jetsat üzerinden girilmesi durumunda gayrimenkulün bilgileri Emlakjet ekibine iletiliyor. Jetsat tarafından talep edilen bilgilerin sisteme girişi tamamlandıktan sonra iki gün içerisinde satış yapmak isteyen emlak ev sahibine teklif gönderiliyor.

Satış yapmak isteyen ev sahibinin teklifi kabul etmesinin ardından Jetsat ekibi evi ziyaret ederek bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek rapor hazırlıyor.

Sonraki süreçte SPK lisanslı bir Gayrimenkul Değerleme Uzmanı tarafından gayrimenkulün satışında herhangi bir engel olup olmadığı tespit edilmesi ve teklifin satışı gerçekleştirecek ev sahibi tarafından uygun görülmesi durumunda, satın alma işlemleri Jetsat tarafından tamamlanıyor ve ödeme satışı gerçekleştiren ev sahibinin banka hesabına aynı gün içinde EFT, havale ya da bloke çek yöntemi ile yapılıyor.

Jetsat hizmeti kapsamında teklif verilen evlerin; krediye uygun olması gerekiyor ve evin değeri 500 bin TL ve 2 milyon 500 bin TL arasında olması, evin boş olması ya da ev sahibinin oturuyor olması; ve site dışında ise evin giriş kat ve altı ya da dubleks daire olmaması gerekiyor.

"Jetsat hizmeti ile piyasadaki nakit akışının hızlanmasını sağlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, sektöre yenilikler getirerek, sektörü geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

İdikat, şunları kaydetti: "Jetsat hizmeti ile evini acil olarak nakde çevirmek isteyen kişilere çözüm sunarak piyasadaki nakit akışının hızlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Emlakjet olarak Jetsat hizmetimiz ile ev satışı için geçen 2 - 3 aylık süreleri 5 güne indirdik. Bu hizmet ile uzun ve zorlu olan ev satma sürecini, “hızlı, kolay ve güvenli” bir hale dönüştürüyoruz. İlk olarak İstanbul’da başladığımız Jetsat hizmetimizi daha sonra İzmir ve Antalya’nın tüm ilçelerine yönelik olarak yaygınlaştırdık.

Jetsat hizmetimizi hayata geçirdiğimiz Mayıs 2020’den itibaren bugüne kadar onbinlerce başvuru geldi. Öncülük ettiğimiz bir inovasyon olan Jetsat hizmetimizle, zorluklar yaşayan gayrimenkul piyasasında ev alım satımını teşvik ederek nefes olduk. Emlakjet Jetsat hizmeti ile satın alacağımız evleri, premium emlak ofislerimiz vasıtası ile tekrar avantajlı fiyatlardan satıyoruz.

Böylece hem ev alırken hem de satarken üye emlak ofislerimizin kazancına kazanç katmak ve emlak ekosistemindeki işlem hacmini artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz teklif adedini günde bin adede çıkarıp sene sonuna kadar da bin’den fazla işlem rakamına ulaşmak. Bu ve benzeri projelerle gayrimenkul sektörünü geliştirmeye devam edeceğiz."