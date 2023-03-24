Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanlarına konteyner kent kurup üretime başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, iplik üretimi yapan bir fabrika kendi arazisine çalışanları ve ailelerinin barınabileceği 450 konteyner yerleştirip tekrar üretime başladı.

6 Şubat'taki depremlerin ardından, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrika, üretimine ara vererek kapılarını işçilerine ve ailelerine açtı.

İşçilerinin ailelerini barındıran ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan fabrika, kısa süre içerisinde kendi arazisinde, 450 konteynerlik bir yerleşim alanı kurdu.

İşçilerin ailelerini buraya yerleştiren fabrika, tekrar üretime başlayarak, yüzde 50 kapasiteyle günlük 90 ton iplik üretmeye başladı.

Fabrika ayrıca, Altınşehir bölgesinde 150 dönümlük bir arazisini de AFAD'a tahsis ederek başka bir konteyner kent daha kurulmasına katkı sağladı.

Adıyaman SANKO Tekstil İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, bin 100 çalışanlarından, 20'sini depremde kaybettikleri ve bu durumdan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden çok sayıda çalışanlarının olduğunu dile getiren Özhan, şöyle konuştu: "Bu süreçte tüm çalışanlarımız ve aileleri için konteyner kent kurarak, normalleşme yolunda ve ülke ekonomisine katkı anlamında fabrikamızın oldukça hızlı bir şekilde üretime geçirmeye çalıştık. Ailelerin bu süreci atlatması için biraz zamana ihtiyacı var. Kısa süre içinde bütün yaralarımızı sararak yüzde 100 üretime ulaşmayı planlıyoruz. Devletin üzerindeki yük çok büyük, bu yüke bir nebze katkıda bulunmak amacıyla, ilk başta tamamını kendimizin finanse ettiği konteyner kenti kurup çalışanlarımızı rahatlattık."

İhracat da yeniden başladı

AFAD ile koordineli bir şekilde bölgedeki yaraların sarılması için çeşitli çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Özhan, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak için, ihracat yapmaya da başladık. Genelde Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi. Kurduğumuz konteyner kentte, 450 civarında bir konteyner var ve burada yaşam başladı. Bin yüz çalışanımızı ve ailelerini burada barındırma kapasitemiz var. Çalışanlarımız bizim için önemli, onlar emekçiler ve onların emeklerine biz her zaman sahip çıkıyoruz. Çalışanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve aynı zamanda bu konteyner kentimizde 3 öğün yemek de çıkarıyoruz. Ülkemiz çok güçlü bir ülke ancak bu afet dünyada nadir yaşanan büyüklükte bir afet, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimizin yanında olmak zorundayız, bunu sorumluluk edindik başından beri buradayız."

İşçiler patrona duacı

İşçilerden Osman Abacı ise depremde evlerinin yıkıldığını ve fabrikanın tahsis ettiği konteynere taşındıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yıldır bu fabrikada çalışıyorum, Allah razı olsun fabrika sahiplerimizden. Bize sahip çıktılar ve buraya yerleştirdiler. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ailemizle buraya yerleştikten sonra çalışmaya tekrar başladım, biz çalışacağız ve ülkemize katkı sağlayacağız."