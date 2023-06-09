Air Liquide ve Holcim'den iş birliği

Air Liquide ve Holcim, Holcim'in Belçika'da geliştirilmekte olan yeni çimento fabrikası için dekarbonizasyon projesine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Geliştirilen çimento fabrikası, mevcut bir tesisin yerini alacak. Air Liquide'in yenilikçi karbon yakalama teknolojisinden yararlanacak olan Holcim, karbondioksit (CO₂) emisyonlarını yılda 1,1 milyon tona kadar azaltabilecek. Bu ortaklık, Holcim'in 2030 yılına kadar Belçika'da karbon nötr olmasını sağlamayı amaçlayan yatırım programı GO4Zero'nun bir parçası olacak.

Karbon yakalama teknolojilerindeki benzersiz bilgi birikimine ve uzmanlığı ile bu girişimi destekleyen Air Liquide, Holcim'in Obourg'daki tesisinden salınan CO₂'nin %95’e kadarını yakalayıp, saflaştırmak için yenilikçi ve özel CryocapTM Oxy teknolojisini kullanan bir tesis kurup, işletmeyi amaçlıyor. Yakalanan CO₂ daha sonra Antwerp@C* CO₂ Export Hub aracılığıyla taşınacak, sıvılaştırılacak ve ileriye dönük kalıcı ve güvenli şekilde açık denizlerde depolama için CO₂ gemilerine yüklenecek.

Avrupa Birliği’nin karbonsuzlaştırmayı destekleyen projelere sağladığı kamu finansmanı sayesinde projenin uygulanması mümkün olacak. Bu perspektifte, Air Liquide ve Holcim yenilikçi düşük karbon teknolojilerini teşvik etmeye yönelik dünyanın en büyük programlarından biri olan Avrupa İnovasyon Fonu'na ortaklaşa başvuruda bulundu. Air Liquide Grubu Avrupa’dan sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Pascal Vinet sözkonusu işbirliği ile ilgili olarak;

"Endüstrinin karbondan arındırılması ADVANCE stratejimizin merkezinde yer alıyor. Çok çeşitli yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimize eşlik edeceğiz. Örneğin, Air Liquide'in tescilli CryocapTM teknolojisi çimento endüstrisinin karbondan arındırılması için ideal bir çözüm. Holcim ile yaptığımız bu işbirliği, CO2 ayak izini önemli ölçüde azaltmak ve endüstrinin karbonsuzlaştırılmasını gerçeğe dönüştürmek için müşterilerimizle birlikte çalışma becerimizi gösteriyor. Air Liquide, 2050 yılına kadar karbon nötrlük de dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, düşük karbonlu bir endüstrinin ortaya çıkmasına aktif olarak katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.