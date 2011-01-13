Akfen'in yeni CEO'su Selim Akın oldu

Türkiye'nin önemli kuruluşlarından Akfen Holding'te bir bayrak değişimi yaşandı. Genel müdür (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın emeklilik talebi kabul edildi, CEO koltuğuna Akfen Holding'in kurucusu ve yönet,m kurulu başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın oturdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Akfen Holding Yönetim Kurulu'nun 06.01.2020 tarihli kararı ile Şirketimiz Genel Müdürü (CEO) İbrahim Süha Güçsav'ın Şirketimizden emeklilik dolayısıyla ayrılması talebinin kabulüne, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri çerçevesinde düzenlenen, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi kapsamında temsil ve ilzama yetkili olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle bağlı ortaklığı bulunduğumuz Akfen Altyapı Holding A.Ş'nin halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini de yürüten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın'ın Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanı için gereken iş ve işlemlerin yapılmasına ve İbrahim Süha Güçsav'ın Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak görev yapmasına karar verilmiştir."

Selim Akın kimdir?

Selim Akın, 2006 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olup, üniversite yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmıştır.

Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi olan Akın bugün de ticaret komisyonu başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda TÜSİAD ve TAV Havalimanları Holding Riskin Erken Saptanma Komitesi üyesidir.

İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayıp, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yapan Selim Akın'ın görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır.

Selim Akın, halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.