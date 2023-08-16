Aksa Enerji, FAVÖK marjını artırdı

Türkiye’nin halka açık en büyük global elektrik üreticisi Aksa Enerji’nin, 2023 yılının ilk yarısında elde ettiği 3,02 milyar TL seviyesindeki toplam FAVÖK rakamına Afrika ve Orta Asya’daki yurt dışı yatırımlarının katkısı yüzde 53 olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 22 seviyesini aştı.

Aksa Enerji, 2023 yılının ilk yarısına ait konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Afrika ve Orta Asya’da toplam 8 ülkede, 13 santral yatırımı ve 2,700 MW’tan fazla kurulu güçle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, yılın ilk yarısında 3,02 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) elde ederken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan FAVÖK marjını yüzde 22,4 seviyesine yükseltti.

Yurt dışı santral yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin FAVÖK’e katkısı yüzde 53 seviyesine ulaşan Aksa Enerji’nin yılın ilk yarısındaki net kârı da 2,38 milyar TL olarak gerçekleşirken, net kâr marjı yüzde 18,7 mertebesine ulaştı.

Aksa Enerji’nin ilk altı aylık cirosu ise mayıs ayı içerisinde kamuoyu ile paylaştığı 27,7 milyar TL’lik yıl sonu ciro beklentisine paralel olarak 13,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, bilanço yönetiminde attığı stratejik adımlar sayesinde satışların maliyetini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 oranında azaltarak 15,7 milyar TL’den 10,5 milyar TL seviyesine düşürmeyi başardı.

Borçluluk oranı sektör ortalamasının altında

Aksa Enerji, farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği stratejik yatırımların gelir çeşitliliği ve kârlılığa olumlu etkisinin yanı sıra etkin bilanço yönetim kabiliyeti sayesinde net finansal borcunun FAVÖK’e oranını 1,59 çarpan gibi sektör ortalamasının altında bir seviyede tutmayı başardı.

Şirketin finansal performansını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin yurt dışı yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin FAVÖK’e katkısının finansallara yansıdığını ve şirket gelirleri için doğal bir hedge mekanizması oluşturduğunu belirtti.

Aksa Enerji’nin 2030 hedeflerine somut adımlarla ilerlediğinin altını çizen Kazancı, “Biz Aksa Enerji olarak “Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” stratejimiz doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin enerji arz güvenliklerine doğrudan katkı sağlayarak ülkelerin refah ve kalkınmasına uzun vadeli destek olurken, şirketimizin enerji üretim portföyünün kaynak çeşitliliğini artırmak suretiyle de karşılıklı bir kazan-kazan ekosistemi yaratıyoruz” dedi.

Türkiye’nin “sıfır karbon” hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yatırım

Kazancı, bu kazan-kazan ekosistemi doğrultusunda Türkiye’nin 2053 “sıfır karbon” hedefine ilerlemesine ve ülkenin enerji ithalatının düşürülmesine katkı sağlamanın yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Aksa Enerji’nin üretim portföyünü kaynak çeşitlendirmesiyle güçlendirmek amacıyla yıl başından bu yana 6 şehirde toplam kapasitesi 561,04 MW seviyesine ulaşan depolamalı rüzgâr ve güneş santrali ön lisansı aldıklarını ifade etti.

Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğinin temini için tarihi bir sözleşmeye imza attı

Temmuz ayı içerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Aksa Enerji arasında tarihi bir sözleşmenin imzalandığını hatırlatan Kazancı, “İmzaladığımız 15 yıllık ABD doları bazlı yeni sözleşme ile yapılacak fizibilite sonrası, denizaltı elektrik kablosuyla Türkiye ile KKTC arasına enerji köprüsü kurarak yıllardır kurulan bir hayali gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunun yanı sıra, KKTC halkının kesintisiz enerji erişimine en hızlı şekilde çözüm sunmak amacıyla bir sene içerisinde Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santralimize 35 MW ek kapasite yatırımı yaparak adadaki kurulu gücümüzü 188 MW seviyesine çıkaracağız” dedi.

Cemil Kazancı, Aksa Enerji olarak küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ettiklerini ve yeni yatırımlarla şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.