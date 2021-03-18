Alapala'dan gıda güvenliği uyarısı

Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, 20 Mart Dünya Un Günü kapsamında artan gıda güvenliği sorununa dikkat çekti.

18.03.2021 13:23:000
Paylaş Tweet Paylaş
Alapala'dan gıda güvenliği uyarısı

Hızlı nüfus artışı ile ivmelenen şehirleşme oranları dünyanın bir çok farklı bölgesinde gıdaya erişim sıkıntısını ve güvenli gıda üretimi ile ilgili sorunları öne çıkarıyor. Temel gıdaların başında gelen tahıllara talep hızla artarken dünyanın lider değirmen üreticilerinden Alapala, AR-GE ekibi ile birlikte endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak verimli değirmen tesisleri ve makinalar üretmeye odaklanıyor. Alapala kurduğu anahtar teslim değirmen projelerinde, prosesin tasarımından devreye alınmasına kadar tüm aşamalarda operasyonel verimliliği artırırken, hijyen odaklı yaklaşımı ile makine ve tesis tasarlamaya devam ediyor.

Alapala Grup CEO’su Görkem Alapala, 20 Mart Dünya Un Günü kapsamında artan gıda güvenliği sorununa dikkat çekerek düşüncelerini şöyle ifade etti; “Alapala olarak dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sorumluluğunun bilincindeyiz. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması ile birlikte gıda talebi hızla artacak ve gıda güvenliği yoğun olarak konuştuğumuz bir konu olacak. Artan talebi karşılamak ve gıda güvenliğini sağlamak için ARGE ekibimiz, odağında hijyen olan, verimli ve üretken çözümler üzerinde çalışıyor. Türkiye’de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın farklı yerlerinde insanlığın en temel gereksinimlerini karşılamak için dünyaya ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Alapala olarak gıda güvenliğinin öneminin bilinci ile dünyanın farklı bölgelerinde anahtar teslim un, irmik ve mısır değirmeni kurarak ithal gıda ihtiyacını azaltıyor ve gıda güvenliğini destekliyoruz.”

Alapala kurduğu tesisler ve ödüllü makinaları ile ham madde alımı, depolama, temizleme ve un paketleme aşamaları gibi kritik aşamalarda güvenliğin sağlanması için her türlü hijyen önlemini alıyor. Hijyeni ön planda tutarken geliştirdiği proses iyileştirmeleri ile tesislerin verimliliğini de artırıyor.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında, tarladan sofraya güvenliğin sağlanması için gıda güvenliği bilinci ile Alapala, üretim, işleme ve depolama sırasındaki kayıpları azaltacak etkin sistemler kurarken, gıda güvenliğinde sürdürülebilirliği sağlayacak teknolojileri geliştiriyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Otomobil taksitli satış kapsamına alındı

Otomobil taksitli satış kapsamına alındı

Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Yorum Yaz