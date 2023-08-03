Ali Koç, Arçelik'in “A Ticket for Your Future” programına katıldı

Ali Koç, Harvard, Yale, Oxford gibi dünyanın en başarılı üniversitelerinde okuyan 20 Türk öğrenci ile buluştu.

Arçelik’in, beyin göçünü engellemek ve yurt dışında okuyan yetenekli gençlerin Türkiye’de kariyerlerine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürdüğü “A Ticket for Your Future” programına bu yıl da Harvard, Yale, Oxford gibi dünyanın en başarılı üniversitelerinden 20 öğrenci katıldı. “Evde Net Sıfır Karbon” temasıyla yaratıcı projeler geliştiren öğrenciler, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ve Arçelik’in üst düzey yöneticileri ile Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü’nde bir araya geldi.

Arçelik, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilere kendi ülkelerinde kariyer fırsatları yaratmak ve beyin göçünü önlemek amacıyla başlattığı “A Ticket for Your Future” programının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Bu yıl 8 ülkeden 200’den fazla öğrencinin başvurduğu programa 20 öğrenci katıldı. Program kapsamında alanında uzman liderlerle bir araya gelen öğrenciler, “Evde Net Sıfır Karbon” temasıyla yaratıcı projeler geliştirdi.

“A Ticket for Your Future” programı kapsamında; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü’nde öğrencilerle buluşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gençlerle sohbet eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Arçelik gibi Topluluk Şirketlerimizin geliştirdiği programlarla, ülkemizin büyümesi ve kalkınması açısından beyin göçünün önüne geçilmesine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Sadece ülkemizde değil, Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yetenek açığının arttığı görülüyor. Yapay zekâ ve dijitalleşmenin öne çıktığı bir bilgi çağında gençlerin kabiliyetlerini öne çıkaracak sistemlere, yaklaşımlara, yol haritalarına ihtiyaç var. Arçelik, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine büyük önem veriyor. A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Öğrenciler “Evde Sürdürülebilirlik” temasıyla yaratıcı projeler geliştirdi

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, iki haftalık program süresince, geliştirme, prototipleme ve test adımları ile fikir aşamasından başlayarak iş modeline kadar uzanan konsept geliştirme sürecini baştan sona deneyimledi.

Bu yıl “Net Zero Carbon at Home- Evde Net Sıfır Karbon” temasından yola çıkan öğrenciler, Budget Bites", "Lavasense", "FlexiFridge" ve "Harmony Kitchen" adlarını verdikleri dört yaratıcı proje geliştirdi.

Budget Bites, yerel market ve küçük işletmelerde, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerdeki indirimleri anında ileten bir uygulama fikri. Kullanıcılar bu ürünleri satın alarak, ChefGPT üzerinden yemek planı oluşturarak, istedikleri tarife göre indirimli ürün önerileri alabiliyor.

Lavasense, evler için IoT destekli bir Tüketici Davranış Analizi ve Optimizasyon Sistemi. İleri veri analitikleri ve tahmin algoritmalarını kullanan sistem, oluşturduğu iç görülerle son derece doğru optimizasyon önerileri sunarak tüketici deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

FlexiFridge projesi, HarvestBeyond teknolojisiyle donatılmış, enerji tasarrufu sağlayan, özelleştirilebilir bir buzdolabı fikri. Öğrenciler, birden fazla değiştirilebilir bölmeye sahip, böylece soğutma ve dondurma alanları ihtiyaca göre özelleştirilebilen bir buzdolabı fikri geliştirdi.

Harmony Kitchen ise yemek meraklılarının gıda israfını azaltmayı hedefiyle bir araya gelip, yeni tarifler bulup, paylaşacakları bir sosyal platform fikri.

“A Ticket for Your Future” programına bugüne kadar toplam 85 öğrenci katıldı. Arçelik, öğrencilerin program kapsamında ortaya koyduğu yaratıcı projeleri hayata geçirmek üzere de adımlar atıyor.