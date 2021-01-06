Alibaba'dan dev tahvil ihracı

E-ticaret devi Alibaba, Çin hükümetinin soruşturmaları devam ederken 8 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor.

6.01.2021 16:31:000
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Alibaba'dan dev tahvil ihracı

Alibaba, en erken gelecek haftaya kadar dolar cinsinden tahvil ihraç ederek 8 milyar dolar borçlanmayı planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre, e-ticaret devi ilk aşamada 5 milyar dolar kadar borçlanmayı hedefliyor fakat talebe bağlı olarak daha fazla da borçlanabilir.

Tahvil ihracının farklı derecelendirme notuna sahip teklifler üzerinden gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Jack Ma’nın şirketlerinin hükümet tarafından yoğun denetim altında olduğu bu dönemde tahvil ihracına gelecek talep küresel yatırımcıların şirkete olan güvenine dair bir işaret de vermiş olacak.

Geçtiğimiz aylarda Ant Group’un 35 milyar dolarlık halka arzı engellenmiş, şirketin sektördeki hegemonyasını kırmak için yeni düzenlemeler önerilmiş ve yıllar önce gerçekleştirdiği bir satın almadan dolayı Alibaba’ya ceza kesilmişti.

“Tahvil ihracının Jack Ma üzerindeki belirsizliği anlamak için aydınlatıcı bir hamle olacağını düşünüyoruz.” diyen Lucror Analytics Kredi Analisti Chuanyi Zhou, “İhraç, Çin’in son zamanlarda değişen düzenleyici davranışlarının ve Alibaba’ya olan etkisinin küresel yatırımcılar tarafından nasıl algılandığını anlamak için iyi olacaktır.” diye ekledi.

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