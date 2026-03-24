Allbatross Yatırım’da üst düzey atama

Eylül 2025’ten bu yana Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Dursun Sevici’nin, Yönetim Kurulu kararıyla Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına karar verildi.

Allbatross Yatırım bünyesinde görev aldığı süre boyunca şirketin kurumsal yapılanma süreçlerinin güçlendirilmesinde rol oynayan Sevici, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi ile operasyonel süreçlerin gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da katkı sundu. Sevici’nin yeni görevinde, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda, stratejik yönetim ve kurumsal gelişim süreçlerinde görev alması öngörülmektedir.

Yaklaşık 25 yıllık sermaye piyasası deneyimine sahip olan Dursun Sevici, kariyerine Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Müfettiş olarak başlamış; ardından Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de İç Kontrol Bölüm Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 yılında katıldığı Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de uzun yıllar Teftiş Kurulu Başkanı ve MASAK Uyum Görevlisi olarak sorumluluk üstlenen Sevici, 2023–2025 yılları arasında aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.