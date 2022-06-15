Ankara Lojistik Üssü'nü güneşle donatacak

Ankara Lojistik Üssü, Türkiye'de ithalat ihracat yapan firmaların Ankara'daki kalbi konumunda bulunuyor. Tarihi İpekyolu'nun günümüzdeki modern temsilcisi olan üs, Anadolu'da yapılan dış ticaretin de merkezi sayılıyor.

Türkiye'nin ilk uluslararası taşımacılık üssü olan Ankara Lojistik Üssü, Türkiye'nin en büyük membran çatısı olacak olan yaklaşık 6 MWp gücündeki çatı üzeri GES projesi için Asunim ile çalışma kararı aldı.

Asunim Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, “Asunim olarak Ankara Lojistik Üssü'nün çatı üzeri GES ihalesini zorlu seçim aşamalarından geçerek onlarca rakibimiz arasından kazanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Membran GES çatılar özel şartlar, yüksek mühendislik birikimi ve çok titiz bir uygulama gerektiriyor. Projenin gerektirdiği know-how'ı, tecrübeyi ve teknolojiyi fazlasıyla karşıladıklarını vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Anahtar teslimini de son derece kısa bir sürede yaparak kendi limitlerimizin üzerine bir kez daha çıkmış olacağız. ASUNİM'in Türkiye'ye kazandırdığı ilklere bir yenisini daha ekleyeceğiz ve lojistik sektörünün en büyük çatı GES uygulamasına imza atmış olacağız."

Tüm projelendirme ve mühendislik hizmetleri; Asunim’in Avrupa’daki mühendislik departmanı tarafından, en güncel teknikler ve Asunim’e özel yazılımlar kullanılarak yapılacağını belirten Gürbüz, “tüm projelerimizde olduğu gibi bu projeyi de, piyasadaki en kaliteli ürünlerle, en iyi mühendislik ve bakım hizmetlerini sunarak Avrupa standartlarına uygun bir şekilde nihayete erdireceğiz, değerli yatırımcımıza projelerinde bize güvendikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Kurulumu 120 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan projede, Sirius marka paneller, SMA marka inverterlar, Studer marka beteflam teknolojili özel solar kablolar kullanılacak. Santralin bakım onarım faaliyetleri ise, ASUNIM’in iştirak firması olan MAXIMA Enerji tarafından yürütülecek.