Arçelik'in araştırması: Kriter kalite ve dayanıklılık

Araştırmanın sonuçlarını, Arçelik’in pişirici işletmesinin de bulunduğu Bolu’da kurduğu deneyim mutfağı the Kitchen’da gerçekleştirilen pişirme etkinliğinde açıklayan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, “Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 7’si geleceğin mutfağını enerji ve su verimliliği yüksek cihazların bulunduğu bir mutfak olarak görüyor. Bir mutfak aletinde en önemli unsurun enerji verimliliği olduğunu düşünüyor. Bunu kalite ve dayanıklılık takip ediyor. Arçelik olarak biz de markalarımızla ürün ve teknoloji geliştirirken sürdürülebilirlik, tasarım, kalite ve dayanıklılığa odaklanıyoruz” dedi.

Arçelik Ekim ayında 1500 katılımcıyla 12 ilde yaptığı mutfak araştırmasının sonuçlarını Bolu’da kurduğu deneyim mutfağı The Kitchen’da düzenlen etkinlikte açıkladı. Arçelik, pişirici cihaz işletmesinin de yer aldığı Bolu’yu, 2018 yılında kurduğu deneyim mutfağı the Kitchen ile birlikte mutfak teknolojilerinde önemli bir merkez yapmayı hedefliyor.

The Kitchen’da gerçekleştirilen pişirme etkinliğinde konuşan Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, araştırmaya göre tüketicinin mutfak aletleri alırken en önem verdiği unsurların enerji verimliliği, kalitesi ve dayanıklılığı olduğuna dikkat çekerek araştırmanın diğer sonuçlarına değindi: “Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 7’si geleceğin mutfağını enerji ve su verimliliği yüksek cihazların bulunduğu bir mutfak olarak görüyor. Bir mutfak aletinde en önemli unsurun enerji verimliliği olduğunu düşünüyor. Bunu kalite ve dayanıklılık takip ediyor. Arçelik olarak biz de markalarımızla ürün ve teknoloji geliştirirken Sürdürülebilirlik, tasarım, kalite ve dayanıklılığa odaklanıyoruz.”

Mutfak araştırması tüketicilerin enerji ve su verimliliğine önem vermekle birlikte bu konuda yeterince bilgiye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların %60’ı mutfak aletlerinin enerji ve su verimliliğine dair bilgi edinmek istediğini söylüyor.

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, tüketiciyi kullandıkları ürünlerin enerji ve su verimliliği konusunda bilgilendirmeye ve bu konudaki farkındalığı artırmaya odaklandıklarını belirtti. Arçelik’in 2021 yılında cirosunun %51,6’sını enerji verimli ürünlerin satışından elde ettiğine dikkat çeken Garzanlı şunları söyledi: “Araştırmamıza katılan her 10 kişiden 6’sı enerji ve su tasarrufu yapabilen mutfak aletlerine %30’a kadar değişen oranlarda daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Arçelik’in tüketici ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiği ürünler yenilikçi teknolojileriyle enerji ve su verimli. Geri dönüştürülmüş ve biyo malzeme kullanım miktarını artırdığımız, gezegenimize ve doğal kaynaklara saygılı teknolojiler geliştiriyoruz.”

Etkinlikte konuşan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız da Arçelik’in Bolu’da yer alan pişirici cihazlar işletmesi ve The Kitchen hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “Pazara sunacağımız mutfak teknolojilerimizi test etmek, tüketici iç görülerinden yola çıkarak mevcut ürünlerimizde düzenlemeler yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için deneyim mutfağı The Kitchen’ı kurduk. Arçelik 1970’li yıllarda başlayan mutfak teknolojileri üretim yolculuğunda Bolu’dan yıllık 6,7 milyon üretim kapasitesiyle 5 kıtada 122 ülkeye ihracat yapar konuma geldi. Beko markamızla Batı Avrupa’da fırın üretiminde lideriz. Hedefimiz Türkiye’nin dünya mutfak aletleri pazarından aldığı payı daha da üst seviyelere çıkartmak” dedi.

Bayız, Arçelik Pişirici İşletmesi ve deneyim mutfağı The Kitchen ile Bolu’da yerel ekonomiye önemli bir katkı yaptığını belirterek, sağladıkları dolaylı istihdam ile birlikte Bolu özel sektör istihdamının %30’unu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Arçelik geleceğin mutfak teknolojilerini şekillendirdiği the Kitchen ile Türk mutfak kültürünün gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor. The Kitchen bu amaçla 2019 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile “Geleceğin Şefleri” projesini hayata geçirdi. Türk yemek kültürüne ve uluslararası standartlarda şeflerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında şef adayı öğrencilerle atölye çalışmaları düzenleniyor. Başarılı olan öğrencilerle pişirme etkinlikleri düzenleniyor. Yarışmayı kazanan öğrenciler The Kitchen’da yardımcı şef olarak görev yapıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 300’e yakın öğrenci atölye çalışmalarına katıldı.

Arçelik mutfak araştırmasından öne çıkan diğer sonuçlar:

Araştırmada soruları yanıtlayanların en çok katıldığı ifade %96 ile “mutfak eşyasının dayanıklı ve uzun ömürlü olması benim için önemlidir” oldu. İkinci sırada ise, yiyecekleri daha uzun süre taze tutan buzdolapları gibi inovatif teknolojileri olan mutfak aletlerine sahip olmak” yer alıyor.

Arkadaşlarınızda/çevrenizde/yakınlarınızda görüp sahip olmak istediğiniz mutfak aletlerinin öne çıkan özellikleri nedir sorusuna şu yanıtlar verildi:

•Kolay temizlenen yüzeyleri olan ürünler,

•Enerji verimli fırın,

•En iyi şekilde soğutan yenilikçi, enerji verimli buzdolabı/dondurucu,

•Akıllı teknolojiye sahip olması,

•Yenilikçi enerji verimli bulaşık makinesi,

•Sessiz/ as ses yapan bulaşık makinesi.

Hayallerdeki Mutfak

Mutfağın şık & modern tasarıma sahip olması ve büyüklüğü en fazla hayal edilen özellikleri. Katılımcıların %79’u için hayallerindeki mutfağın en önemli özelliği şıklık ve modern tasarım.

Mutfak Bir Keyif Alanı

Araştırmaya katılanlar için mutfak yemek hazırlanan bir alan olmanın yanı sıra, yemek yenen bir alan. Araştırmaya katılanların %74’ü, mutfağı yemek yeme alanı olarak konumluyor. Mutfak aynı zamanda keyif yapılıp, rahatlanan, misafir ağırlanıp, aileyle sohbet edilen bir yaşam alanı olarak da görülüyor. (Araştırmaya katılanların %31’i mutfağı keyif yapmak ve rahatlamak, %29’u ise misafir ağırlayıp, aileyle sohbet edilen bir yaşam alanı olarak değerlendirdiğini belirtiyor.



