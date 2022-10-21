Aroma'nın acı günü

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk hayatını kaybetti. Duruk için Ataköy Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

21.10.2022 18:05:030
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Aroma'nın acı günü

Aroma A.Ş ile Friterm A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk soğuk algınlığı sebebiyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Duruk için Ataköy Ömer Duruk Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları göz yaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Duruk’un cenazesi Antalya Akseki’de aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Törene İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duruk’un cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Antalya Antalya Akseki’de aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

“ÜLKESİ İÇİN HER ŞEYİNİ FEDA ETMEYE HAZIR BİR İNSANDI”

Merhum Ali Metin Duruk’un kardeşi Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “Çok değerli bir insandı. Doğaya tabiata insanlara saygılıydı. Irk, din ayrımı yapamayan bir kişiydi. Vatanı ve ülkesi için her şeyini feda etmeye hazır bir insandı” dedi.



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