Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin’in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo’ya üç şirketiyle katılıyor.

Türk şirketlerinin “Milli Katılım” kapsamında yer alacağı fuarda grubun patates üretimi ve ihracatını üstlenen şirketi Ata Key, Avrupa’nın en büyük çiğ süt üretim tesisine sahip olan Ata Sancak ve Ata Grubu’nun teknoloji alanındaki öncü şirketi ATP, Çinli alıcılarla buluşacak.

Türkiye’nin köklü gruplarından olan ve bu sene kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, geçen yıl ilk kez düzenlenen China International Import Expo’nun ikincisine, 3 grup şirketiyle katılıyor. Türk şirketlerinin bu yıl geçen yıldan daha fazla ilgi gösterdiği fuarda, Türkiye Milli katılım organizasyonuyla yer alınıyor.

Ata Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, şirketlerinin 2012 yılından bugüne Çin’e yaptığı yatırımları artırarak sürdürdüğünün altını çizerken; “2012 yılında bir Türk şirketinin Çin’de operasyon yapma cesaretini göstermesi pek de alışılagelmiş bir durum değildi. Bizim için de o günün koşullarında büyük bir cesaret örneğiydi. Bugün ise Çin, tüm dünyada olduğu gibi Türk iş dünyamızda da büyük ilgi gören, küçük büyük tüm yatırımcılar için halen büyük fırsatlar barındıran bir ülke. Ata Grubu olarak Çin’de kısa sürede çok büyük başarılara ulaştık ve ülkenin insanını, kültürlerini, iş ortamlarını daha yakından tanıma fırsatına sahip olduk. Halen yatırımlarımıza, gıda operasyonları, ihracat ve teknoloji alanlarında sürüyor. Yakın zaman içinde turizm alanındaki potansiyeli değerlendirmek üzere girişimlerimizi hızlandıracağız. Bu anlamda geçen yıl da katıldığımız China International Import Expo’ya bu sene de katılıyor ve tüm şirketlerimizi bu büyük fuardaki fırsatlardan istifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

Ata Grubu’nun fuara katılan şirketlerinden ATP, dünyanın en büyük markalarını çözümleri ve servisleri ile destekliyor. ATP, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirirken, Tradesoft ve Zenia markalarıyla, finans ve konuk ağırlama sektörlerinin liderleri olarak Türkiye, Çin ve EMEA bölgesinde 300’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Grubun, gıda sektöründe patates üretimi faaliyetlerini sürdüren ve bu yıl Çin’e 35 milyon dolarlık ihracat yapacak Ata Key, Afyon’da kurduğu ve Avrupa’nın en büyüklerinden olan tesisinde ürettiği kaplamalı patateslerin iç pazar olduğu gibi dış pazarlara da ihracatını gerçekleştiriyor. Çin’e de ihracatı bulunan şirket, her sene bu pazardaki karlılığını artırıyor. Yılda 66 bin ton çiğ süt üretimi gerçekleştiren ve bu yıl, 5 milyon dolarlık yatırımla pastörize süt ve süt tozu tesisi yatırımı gerçekleştirmeyi planlayan süt ürünleri şirketi Ata Sancak da geçen sene olduğu gibi bu sene de fuara katılan Ata Grubu şirketlerinden olacak.