Atlas Copco Kompresör'den yeni ürün

Atlas Copco Kompresör, yeni ZT+ ve ZR 90-160VSD+ kompresörleri ile gıda ve içecek üretiminde oluşabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel güvenlik tehlikesine çözüm getiriyor.

Atlas Copco Kompresör, ZT+ ve ZR 90-160VSD+ kompresörleriyle; besleme tesisleri de dâhil olmak üzere, gıda sektörünün yüzde yüz saf, temiz ve yağsız hava ihtiyacını karşılayarak, üretime üst düzey teknoloji kazandırıyor. Gıda ve içecek üretiminde yaşanabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri önceden gören bir teknolojiye sahip olan kompresörler, düşük enerji tüketimiyle de üretimde verimlilik artışı sağlıyor.

Fermantasyondan, temizliğe kadar tüm aşamalarda kullanılıyor

ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasyonuna uygun olarak geliştirilen yeni ZT+ ve ZR 90-160VSD+ kompresörler, gıda üretiminde fermantasyon, paketleme, havalandırma, taşımacılık, doldurma ve kapaklama, temizlik, enstrüman aşamalarının tümünde kullanılıyor. ZR/T vida teknolojisine sahip kompresörler ile üretilen ürünler; yüzde 100 saf, temiz ve yağsız basınçlı hava ile saflığını koruyarak, market reyonlarındaki yerini alıyor.

Minumum basınç kaybı, maksimum verimlilik

Üretimde saf hava standartlarını belirleyen ISO 8573-1 CLASS-0 ve ISO 22000 sertifikasyonunu alan ilk üretici firma olan Atlas Copco Kompresör’ün ZR/T tipi kompresörleri; üstün yağsız vida teknolojisi ve düşük enerji tüketimi ile optimum kombinasyonda yüksek debili basınçlı hava sağlıyor. Yüksek kapasiteli eşanjörler, basınç kaybını minumuma indirerek, son teknolojiye sahip sürücüleri ile de verimliliği artırıyor.