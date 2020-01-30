Avis Filo, 40. yaşını kutluyor

Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ford acenteliğini alarak Ankara’dan çıktığı yolculuk boyunca pek çok ilke imza attı. Bunlardan biri de 1974 yılında Türkiye’yi araç kiralama sektörü ile tanıştırmasıydı. Avis, 9 araçlık filo ile başlattığı yolculukta, Avis Filo ile operasyonel kiralamayı da sektöre kazandırdı.

Avis’in Türkiye’ye gelişinden 6 yıl sonra, 1980 yılında Profilo Holding’e yaptığı 100 araçlık uzun dönemli kiralama sayesinde Türkiye’yi bu sistem ile tanıştıran Avis Filo; aradan geçen 40 yıl sonrasında bugün geldiği noktada sektör lideri konumunda. Türkiye’nin her yerine araç ve hizmet götüren Avis Filo; satış sonrası yaygın servis ağı, 7/24 hizmet veren tam destek hattıyla dünya standartlarının ötesinde hizmet sunuyor, uzun dönemli araç kiralama sektörüne yön veriyor.

"32 bin 500 adetlik araç parkına ulaştı"

Avis Filo’nun 40. yıl dönümü sebebiyle bir demeç veren Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, temelleri 40 yıl önce atılan sektörün, bugün itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı, yeni araç yatırımı ve ödediği vergiyle ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini belirterek; verimlilik adına sunduğu avantajlarla her geçen gün işletmeler ve hatta bireyler tarafından daha fazla tercih edildiğini ve önümüzdeki dönemlerde de tercih unsuru olmaya devam edeceğini ifade etti. Ekici, araç kiralamanın ilklerini de üstlenen Otokoç Otomotiv’in bünyesinde yer alan Avis Filo markasının 40. yıl dönümünü tecrübe etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

“Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv tarihini de barındırıyor. 100 adetlik bir araç parkıyla başlayan Avis Filo, bugün 32 bin 500 adetlik araç parkıyla, lider olduğu sektörde her yıl pazarın önünde büyüme trendi gösteriyor” dedi. Ekici; Avis Filo’nun operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına sunduğu düzenli bakım ve yol yardım hizmetiyle, yaygın ofis ağı ve hizmet yelpazesiyle müşteri memnuniyetinde fark yarattığının altını çizerek, “Bugüne kadar bizimle birlikte olmuş ve bundan sonra olacak tüm paydaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla bu gururu paylaşıyoruz” diye sözlerine ekledi.