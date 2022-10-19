Aytemiz, Metaverse evreninde ilk akaryakıt istasyonunu açtı

Aytemiz, Digivega ile yaptığı iş birliği sonucunda dünyada Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt şirketi oldu.

Akaryakıt sektörünün yüzde yüz yerli markası Aytemiz, teknolojiye ve geleceğe yönelik yaptığı yatırımlarla sektördeki yeniliklerini sürdürüyor. Dijitalde farklı alanlarda hizmet sunan Digivega ile çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran Aytemiz, Decentraland evrenindeki istasyonda ziyaretçilerine avantajlı imkanlar sunuyor. Aytemiz istasyonunu ziyaret edenler, yeni bir istasyon deneyimi yaşarken aynı zamanda istasyonda yer alan uygulama ekranları üzerinde sunulan özel kod ile yıl sonuna kadar “Aytemiz Vaay” uygulamasındaki indirimlere ek, yüzde 50 avantajlı akaryakıt alma fırsatına sahip olacaklar.

Kullanıcıların sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle erişim sağlayabildiği, çevrimiçi, 3D veya sanal ortamların birbirleriyle entegre edilmesiyle oluşan Metaverse evreninin ilk akaryakıt istasyonu Aytemiz, ayda 280 bin kişi tarafından ziyaret edilen Dragon City isimli tema parkın yanına kuruldu.

‘’139,-72’’ koordinatlarında yer alan Aytemiz istasyonunda; Metaverse’ün ilk akaryakıtı MetaFuel ve ona özel animasyonlu pompa adasının yanı sıra Self Servis, Motorcu Dostu İstasyon ve elektrikli araç şarj noktası gibi Aytemiz’in müşterilerine sunduğu tüm şaşırtan ürün ve hizmetleri de yer alıyor. Aytemiz’in yeni ve modern konseptli ON 7/24 Market’inin de bulunduğu istasyonda Aytemiz’in katkılı yakıtı Optimum da tanıtılıyor. Ayrıca istasyondaki market raflarında Castrol ürünleri yer alırken, elektrikli araç şarj noktasında ise MG’nin yeni ZS EV modeli ile otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüm ziyaretçilere gösteriliyor.

Digivega, 2020 ortasında Web3 odaklı projeleri geliştirmek üzere kurduğu Next-Gen iş birimi ile, markalara bu alanda hizmet veriyor. NextGen Ekip lideri Emrecan Tetik, Web3 ve Metaverse teknolojilerini yakından takip ederek yenilikçi ve vizyoner projelerle fark yaratmaya, markaların Web3 teknolojileri ile bu alanda ürün ve hizmetlerini müşterilerine deneyimletmeye yardımcı olacak fark yaratan projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.