Bahçıvan Gıda'ya ihracat ödülü

Bahçıvan Gıda, 2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödüllerinde Süt ve süt ürünleri kategorisinde “En Fazla İhracat Yapan Firma” olarak birinciliğe layık görüldü.

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından organize edilen geleneksel “Başarılı İhracatçılar Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İSHİB bünyesinde bulunan yaklaşık 2.000’e yakın firmanın değerlendirilmesi sonucunda, 2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödüllerinde Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde En Yüksek İhracat rakamına sahip firma ünvanı ile ödüle BAHÇIVAN GIDA layık görüldü. Firma adına ödülü, İhracattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Karlıbaş teslim aldı.

Orta Doğu’dan Çin’e, Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan BAHÇIVAN GIDA, 2022’de de ürünlerini mevcut ve yeni pazarlara sunmaya devam edecek.