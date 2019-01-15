Bayındır'dan sponsorluk anlaşması

Türkiye’de sağlık sektörünün öncülerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın üçüncü kez sağlık sponsoru oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 21 Temmuz 2019’da, 31’inci kez düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, Bayındır Sağlık Grubu, alanında uzman sağlık personelinin sunduğu kaliteli sağlık hizmetini sporcularla buluşturacak.

Geçtiğimiz son iki yıl boyunca Bayındır Sağlık Grubu’nun seçme yarışlarının yanı sıra, pek çok nitelikli personeli ve 2 sağlık çadırı ile Kuruçeşme Parkı’na adeta bir sağlık üssü kurduğu etkinlik, bu yıl da dünyanın 51 ülkesinden farklı yüzücülerin katılımıyla İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, “Misafirlerimiz olarak gördüğümüz hastalarımıza hizmet verirken, ana hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirmek, muhtemel sağlık sorunları oluşmadan gerekli önlemlerin önceden alınmasını sağlamak. Bunun için de toplumun bilinçlenmesi, sağlıklı yaşam kurallarını hayat tarzı haline getirmesi ve bu kuralları uygulaması gerekiyor. Sağlıklı yaşamın en temel gereklerinden birini de sporun toplumda yaygınlaştırılması oluşturuyor. Bir açık deniz stratejik performans yarışı olan bu organizasyon, sağlıklı yaşam ile spor bilincinin aşılanması ve yıla yaygın uygulanması açılarından son derece önem taşıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına önemli katkılar sunan, 50’yi aşkın ülkeden 2400 yüzücünün bir araya geldiği bu seçkin yarışa, bu sene de sağlık sponsoru olarak destek vermekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Türkiye’ye ve bu organizasyona duyulan güven o kadar fazla ki, bu yıl 1200 kişilik yabancı kotası sadece 28 dakikada doldu. Sağlık sponsoru olmanın yanı sıra, etkinliğin bende özel bir yeri var. Bu büyük organizasyona 7. defa yüzücü olarak katılacağım. Her sene ayrı bir deneyim barındıran bu etkinlikte kulaç atmak son derece heyecan verici...’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelmiş olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük bir katkı sağladığına dikkat çekerek, “Dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı bu dev organizasyonu tam 31 yıldır düzenliyoruz. Uluslararası nitelikte olan bu organizasyon elbette ki sponsorluk desteğiyle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye’de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu’nun bu sene de sağlık sponsoru olması bizi daha da güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.