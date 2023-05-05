Baykar'dan Hürriyet tesislerinin satın alımına ilişkin açıklama

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada bulundu.

5.05.2023 15:43:160
Paylaş Tweet Paylaş
Baykar'dan Hürriyet tesislerinin satın alımına ilişkin açıklama

Baykar'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,2 azaldı

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 4,2 azaldı

TL'nin reel değeri nisanda geriledi

TL'nin reel değeri nisanda geriledi

TCMB'nin Nisan ayı 'fiyat gelişmeleri' raporu yayımlandı

TCMB'nin Nisan ayı 'fiyat gelişmeleri' raporu yayımlandı

TCMB Başkanı: Enflasyon yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk

TCMB Başkanı: Enflasyon yıl sonu tahminimizi sabit tuttuk

Türkiye'de gelir dağılımı: En zenginlerin payı arttı, en fakirlerin payı azaldı!

Türkiye'de gelir dağılımı: En zenginlerin payı arttı, en fakirlerin payı azaldı!

Yorum Yaz