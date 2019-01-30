Beko'dan 37 milyona ulaşan mesaj

Beko insanların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan bir marka algısını pekiştirmek için geçtiğimiz yıl önemli bir kampanyaya hazırladı. Bu kampanya 8 farklı Avrupa ülkesinde 3 farklı grubu hedefliyor, bu kitleler üzerinden obezite tehlikesine karşı kitleleri harekete geçirmeyi amaçlıyordu. Bunun için Facebook ve Instagram feed ve hikayelerini, 3 farklı gruptaki hedef kitlesine ulaştırmak için kullandı.

Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, kampanya süresince toplamda 37 milyon kişiyle temas ettiklerini söylüyor. Uzun, “Kampanya sayesinde 1 milyon adet paylaşımın sonucunda UNICEF’e obezite ile mücadele için 1 milyon Euro’luk bir bağış yaptık” diyor. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun ile Facebook üzerinden yürüttükleri dijital kampanyaları ve bu kampanyalardan elde ettikleri sonuçları konuştuk.

Facebook ve Instagram üzerinden yürüttüğünüz dijital kampanyayla ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdi?

6 ay boyunca süren kampanyamızda 8 farklı Avrupa ülkesinde tüketiciyi odağında tutan (people first) yaklaşımı ile 3 farklı grubu hedefledik: 24-55 yaş arası çocuklu aileler, sağlıklı yemek yemeye ilgisi olan aileler ve FC Barcelona taraftarı olan aileler. Bu 3 farklı hedef kitle üzerinden yaptığımız kampanyada ulaşmak istediğimiz sonuç, Beko’yu insanların sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan bir marka olarak konumlamaktı (purposeful & enabler brand). Özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün 2025 yılında dünya üzerinde 70 milyon çocuğun obezite sorunu ile yaşayacak olması verisinden yola çıkaraktrendi tersine çevirmek için kitleleri bugünden harekete geçirmeyi hedefledik. Yani Beko’yu toplumsal faydaya hizmet eden bir marka olarak konumladık.

Kampanyanızı hayata geçirirken hangi Facebook/Instagram çözümlerinden faydalandınız?

Facebook ve Instagram feed ve hikayelerimizi (story) daha önceden belirlemiş olduğumuz 3 farklı gruptaki hedef kitlemize ulaştırmak için kullandık. Özellikle Facebook’un geniş kitle veri tabanı ve micro targeting özelliği, “sağlıklı beslenme” mesajımızı doğru kitlelere ulaştırmak için büyük bir etki yarattı.

Kampanyanızın elde ettiği sonuçları paylaşabilir misiniz?

Kampanyamız süresince toplamda 37 milyon kişiye temas ederken, İspanya’da 23 puan, İtalya’da 17 puan reklam hatırlanırlık (ad recall) artışı elde ettik. Ek olarak İtalya’da 11 puanlık kampanya farkındalığı artışına ulaştık. Özellikle reklam (ad recall) ve kampanya hatırlanırlık (campaign recall) rakamlarımızdaki yükselişle, hedeflediğimiz kitleye mesajımızı doğru bir şekilde ilettiğimizi görüyoruz. Ortaya çıkardığımız kampanya sayesinde #EatLikeAPro etiketi ile yapılan 1 milyon adet paylaşımın sonucunda UNICEF’e obezite ile mücadele için 1 milyon Euro’luk bir bağış yaptık ve obezite ile mücadelede sadece Beko’nun değil, kampanyaya katılan herkesin UNICEF’in yanında olmasına aracılık ettik.











