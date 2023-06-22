Beton ormanların içinde dikey bahçeler tasarlıyor

Ayşe Münevver Sarıyaşar, 13 yıl önce hayata geçirdiği şirketi Silvanus aracılığıyla kurduğu dikey bahçelerle, beton ormanların içinde yaşam alanları yaratıyor.

Sürdürülebilir yaşamı destekleyen Sarıyaşar, “Yurt içinde bayilik vererek büyüyeceğiz. Faaliyetlerimizi Türkiye'nin dışına da taşıdık. İsrail'den Dubai'ye, Katar'dan Azerbaycan'a ve hatta Libya'ya kadar bir dizi farklı yerde projeler üstlendik. Silvanus’un yaratıcı ve ilham verici doğa sanatını tüm dünyaya yaymak istiyoruz” diyor.

Sürdürülebilir yaşamın ve özellikle iklim krizinin gündemden hiç düşmediği bugünlerden Girişimci Ayşe Münevver Sarıyaşar, şehrin kaosunun içinde yeşil yaşam alanları yarattı. Silvanus ile yarattığı dikey bahçelerle önemli bir girişimi hayata geçiren Sarıyaşar, “Bir doğa aşığı olarak yeşil bir rüyanın mimarı olmak istedim. Silvanus ile yeşil dünyayı herkesin ayağına getirmeye çalışıyoruz” diyor.

ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bitkiler konusunda kendini geliştirmesi ve içindeki girişimcilik ruhu bir araya gelince Silvanus’u kuran Sarıyaşar, “Bu işe, doğayla daha derin bir bağ kurmayı isteyen insanlara hizmet etmek amacıyla başladım. Silvanus'un temel misyonu, insanların yaşamlarını daha yeşil, canlı ve huzurlu hale getirecek kaliteli bitki ve bahçe ürünleri sunmak. Ancak sadece ürün satmakla kalmayıp, doğa sevgisini yayma, çevre bilincini artırma ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etme gibi daha geniş kapsamlı hedeflerimiz de bulunuyor” diye anlatıyor.

ADINI ROMA TANRILARINDAN ALIYOR

Silvanus, kısa yolculuğu boyunca kısa sürede geniş bir müşteri tabanı oluşturmayı başarmış. Doğayı yaşam alanlarına taşıma misyonuna sahip olan ‘Silvanus’, Roma mitolojisinde ormanların ve doğanın koruyucusu olan bir tanrı. Bu ismi markalarına vererek doğa sevgilerini ve hayatın güzelliklerini tüm yaşam alanlarına taşıma tutkularını ortaya koyduklarını dile getiren Sarıyaşar, şöyle devam ediyor: “Silvanus, çok geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. Başlangıçta dikey bahçelerle anılıyorduk ve bu konuda hala güçlüyüz, ama zamanla hizmetlerimizi genişlettik. Yapılan dikey bahçe projelerinde bakım hizmetlerini de bizler yürütmekteyiz. Dikey bahçelerin periyodik bakımları ve ihtiyaçlarını alanında uzman ekiplerimiz gerçekleştirmekte.”

YOSUN DUVARLAR

Silvanus’un ürün portföyünde yer alan yosun duvarlar ve yosun tabloların son zamanlarda müşterileri tarafından oldukça yoğun talep gördüğünden bahseden Sarıyaşar, şunları anlatıyor: “Modern, inovatif ve sürdürülebilir peyzaj tasarımları planlıyor ve uyguluyoruz. Her projede doğayla uyumlu ve estetik açıdan çarpıcı çözümler sunarak, yaşam alanlarını yeşillendiriyoruz. Doğal unsurları dikkate alarak bitki seçimi, peyzaj düzenlemesi ve su yönetimi gibi unsurları bir araya getirerek, sürdürülebilir bir çevre oluşturuyoruz. ‘Saksı kiti’ olarak da anılan dekoratif saksılarımız var. Hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilen bu saksılar, bitkileri sergilemek ve onlara hoş bir yer sağlamak için harika.”

BAYİLİK VERMEYE BAŞLIYOR

Dikey bahçe sektöründe potansiyel iş ortakları arayan Silvanus ayrıca, artık bilgi ve tecrübelerini paylaşmak için bayilik verme sürecine de adım attı. Dikey bahçe konusunda Türkiye'de yola çıkan ilk girişim olduklarının altını çizen Sarıyaşar, “Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve birçok büyükşehir belediyesiyle birlikte birçok başarılı projeye imza attık. Türkiye’nin hemen hemen tüm yörelerinde bir dikey bahçe hikayesi yazdık” diye konuşuyor.

Faaliyetlerini Türkiye'nin dışına taşıdıklarına da değinen Sarıyaşar, çok sayıda ülkeye hizmet götürdüklerini söylüyor ve ekliyor: “İsrail'den Dubai'ye, Katar'dan Azerbaycan'a ve hatta Libya'ya kadar bir dizi farklı yerde projeler üstlendik. Doğanın ülkemizde yayılmasını amaçladığımız bu yolculuk artık sınırlarımızı aştı ve tüm dünyaya doğayı yaymayı amaçlıyoruz. Silvanus’un yaratıcı ve ilham verici doğa sanatını tüm dünyaya yaymak istiyoruz.”











































































