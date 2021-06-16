Beypazarı Maden Suyu’na Social Media Awards’tan ödül

Maden Suyu Sektör sektörünün lider markası Beypazarı Maden Suyu, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5.'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de SocialBrands Veri Analitiği bölümünde gazlı içecek kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Beypazarı’na yıl boyunca sosyal medyada gerçekleştirdiği başarılı performansı, ödül getirdi.

Dijital dünyada başarılı bir yol çizen Beypazarı Maden Suyu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Ercan, “Dijital dünyada tüketicilerimizle samimi bir şekilde aynı dili konuşmanın yanı sıra, ortamları paylaşmaya ve bunu onlara hissettirip, bu duygusal bağı kuvvetlendirmeye de çok önem veriyoruz. Sektöre yön veren ajansların, profesyonellerin ve fikir önderlerinin görüşleriyle, veriye dayalı bağımsız ve tarafsız performans ölçümü ile belirlenen Social Media Awards Turkey ödülleri, prestijli bir başarı paylaşım platformu. Bu platformda ödül almak bizlere heyecan ve mutluluk verdi. Yaratıcı, tutarlı ve hedef kitlelerimize hitap eden içerik yönetimiyle sosyal medya kanallarımızın moderasyonunu da önemsiyoruz. Pandemi hepimiz için sıra dışı, zor bir dönemdi. Kendine has dinamikleri olan bu dönemde en öne çıkan alanlardan biri iletişim oldu. Bilhassa dijital iletişim en hareketli dönemini yaşadı. Bilgiye ulaşmanın en pratik yolu olarak sosyal mecraları hiç olmadığı kadar yoğun kullandık. Beypazarı Maden Suyu olarak öteden beri dijital iletişime yatırım yapan, sosyal medya mecralarını etkin kullanan bir firmayız. Tüketicilerimize, müşterilerimize, bayilerimize kısaca tüm sevenlerimize daha yakın olmak için sosyal medya mecralarını iletişimde önemli bir kanal olarak görüyoruz. Müşterilerimizin yorumlarını gözlemlemek ve gerektiğinde çözümlemek için özveriyle çalışan ekiplerimiz var. Bu bakış açımız markamızın her daim müşterilerini odağına alan, ulaşılabilir bir marka olduğunu kanıtlıyor. Bunu sürdürülebilir kılmak ise en büyük hedefimiz. Social Media Awards gibi sosyal medyanın en prestijli ödüllerinden birinde, sektörümüzün altın ödülünü alarak hedefimize ulaştığımız görmek markamız adına büyük bir gurur. Bu değerli başarıda emeği geçen tüm takipçilerimiz, bizi sürekli takip eden iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ederiz.” dedi.

SOSYAL MEDYA MECRALARINI İLETİŞİMDE ÖNEMLİ BİR KANAL OLARAK GÖRÜYORUZ

Markanın dijital ajansı Düşler Atölyesi Medya’nın ajans başkanı Derya Filiz Korkmaz ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yıl markamızı çok seven, sosyal medyada reklamımızı gönüllü olarak yapan, viral olmamızı sağlayan, bizim için içerik üreten çok değerli bir takipçi kitlesine sahip olduk. Takipçilerimiz Beypazarı Addict gibi sosyal medyada fun clublar kurdu. Sosyal medyadaki takipçilerimize bir teşekkür amaçlı olarak da televizyon reklamlarımızda sosyal medya takipçimizi ön plana çıkardık ve reklam yüzümüz olarak kullandık. Bu aksiyonumuz takipçilerimize olan bağımızı ve etkileşimimizi daha da arttırdı. İçerik stratejimizde takipçilerimizi merkeze alarak bazen mizahi bazen bilgilendirici bazen de sosyal sorumluluk temalı içerikler ürettik. İletişim dilimiz her zaman genç ve samimi oldu. Sosyal medya hesaplarımız arasında çapraz bir iletişim kurgulayarak yüksek bir etkileşim yarattık. Bu ödül en çok bizi sosyal medyada takip eden takipçi dostlarımızındır. ” dedi.

BEYPAZARI MADEN SUYU REKLAM VE PAZARLAMA DÜNYASININ ÖDÜL PROGRAMLARINDA BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin yerli sermayeli içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, farklı disiplinleri bir arada kullanan iletişim çalışmalarıyla, reklam ve pazarlama dünyasının ödül programlarında başarısını sürdürüyor. Doğanın adeta insanoğluna sakladığı mucizeyi, 1957′den beri tüketicilerinin beğenisine sunan Beypazarı Maden Doğal Maden Suyu, Maden Suyu sektöründe pazar payı olarak da sektörünün lider şirketi konumunda bulunuyor.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de Beypazarı Maden Suyu altın ödülün sahibi oldu. SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde gazlı içecek kategorisinde altın ödülü kazanan Beypazarı Maden Suyu, dijitalleşmenin pandemi döneminde daha fazla önem kazandığı iletişim alanında da sektör liderliğini üstlendi.

Yarışmada Veri Ödülleri bölümü için 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte araştırma şirketinin uzmanlığında yürütülen kapsamlı değerlendirme sonucunda Social Media Awards Turkey- SocialBrands Veri Analitiği bölümü gazlı içecek kategorisinde altın ödülün kazananı Beypazarı Maden Suyu oldu.