Big Bang için geri sayım başladı

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge için geri sayım başladı.

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge için geri sayım başladı. Bu yıl ‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan ve 03 Aralık 2020, Perşembe günü online olarak düzenlenecek olan Big Bang bir kez daha Türkiye’nin ve dünyanın yükselen girişimlerini ağırlayacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim de sunmaya hazırlanan ve 100 binden fazla girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı kişinin takip edeceği etkinlikte 80 girişim standı online olarak gezilebilecek. TOP 20 girişimleri ise görkemli bir sanal sahnede sunumlarını gerçekleştirecek. Etkinlikte, sürpriz gösteriler ve konuklar da yer alacak.

Big Bang’te her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor.

Dünyanın 20 farklı ülkesinden başvuru alındı!

İTÜ Çekirdek bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru aldı.

Big Bang’in Türkiye’ye değer katan onlarca paydaşı bulunuyor

İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı’nın Elmas Paydaş; Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Petrol Ofisi, Teknoloji ile Üretelim Platformu ve EnerjiSA’nın Platin Paydaş; Agito, AKSigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, HDI Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Türkiye Sigorta, Anadolu Efes, Commencis, Elder, Eksim ve Yapı Kredi Teknoloji’nin Altın Paydaşları arasında yer aldığı İTÜ Çekirdek’in Türkiye’ye değer katan, omuz omuza vermiş 40’ı aşkın paydaşı bulunuyor.

Toplam değerlemesi 1.8 milyar TL’ye ulaştı

Kurulduğu günden beri İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi 2.991 girişime ve 6.544 girişimciye destek verdi. Desteklenen girişimlerin 864’ü şirketleşerek, 248 milyon TL’lik ciroya ulaştı ve 3.600’den fazla kişiye istihdam sağladı. Toplamda 147 girişim 196 milyon TL’yi aşkın yatırım aldı ve değerlemeleri 1.8 milyar TL’ye ulaştı.