Biletinal’dan deprem mağdurlarına istihdam ve kira desteği

Biletininal, deprem mağduru 10 kişiye ofislerinin bulunduğu Bursa veya İstanbul’da tercihine göre iş imkanı verecek. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak 1 yıl boyunca kira desteği de yapacak.

Türkiye’nin teknoloji odaklı online etkinlik platformu Biletininal, deprem mağdurlarına yardımını işe alım desteği ile sürdürme kararı aldı. Şirket, deprem mağduru 10 kişiye, Biletinial’ın ofislerinin bulunduğu Bursa ya da İstanbul’da tercihine göre iş imkanı verecek. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak 1 yıl boyunca kira desteği de yapacak.

10 ili kapsayan deprem felaketinin yıkıcı sonuçlarının iyileştirilebilmesi için, daha yapılması gereken çok şeyin olduğu bilinci ile hareket ettiklerini belirten Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, “Yaptığımız ayni ve nakdi desteklerden daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle hayatlarına dokunacak kalıcı desteklere ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz. Bu kapsamda tüm departmanlarımız için depremden etkilenen ve İstanbul veya Bursa'ya gelmek isteyen 10 arkadaşımızı Biletinial'da istihdam etmek istiyoruz. İş başı yapacak arkadaşlarımızın tüm haklarına ilave olarak 1 yıl süre ile kira desteği de vereceğiz.

Yazılım , Dijital Pazarlama, Sosyal Medya, Kurumsal Müşteri Temsilcisi, Operasyon, Müşteri Hizmetleri, Gişe Hizmetleri, Muhasebe ve Finans departmanlarımızın tamamına işe alım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Biletinial’a iş başvurusu yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlar, ik@biletinial.com adresine başvuru yapabilecek.



