Bilgili Holding'ten yeni yatırım

Profesyonel restorasyon projeleriyle tarihi eser değerindeki binaları şehir hayatına yeniden kazandıran Bilgili Holding; zamanında Tekeli ve Sisa mimari ortaklığıyla tasarlanan Nişantaşı’ndaki tarihi ikonik binayı, teknoloji ile birleştirerek modern ve çağdaş bir tasarımla The Ritz-Carlton Residences, İstanbul olarak hayata geçiriyor.

Popüler caddelerinde dünyaca ünlü markalara ve restoranlara ev sahipliği yapan, köklü tarihiyle her dönem ilgi gören, aynı zamanda İstanbul’un lüks ve uğrak yeri olan Nişantaşı’na, modern dönüşümü ile yeni bir soluk katan The Ritz – Carlton Residences, İstanbul; turizm sektöründeki hizmet kalitesi ve lüks deneyim anlayışını rezidans projesindeki ev sahipleri için de sunuyor.

Proje, TO Design Studio’nun kurucusu, Tanju Özelgin’in dokunuşlarıyla tasarlanarak hayata geçirilirken, iç mekan konsepti ise Mahmut Anlar’ın Geo_ID firması imzasını taşıyor. Binanın girişinde bulunan, projenin mimarı Tanju Özelgin tarafından tasarlanan heykel, içerideki şık atmosferin habercisi olarak merak uyandırıyor. Detaylı tasarımıyla lobi; bir buluşma noktası ve bekleme alanının yanı sıra, toplantıların yapılabileceği bir alan olarak çok yönlü işlev üstleniyor.