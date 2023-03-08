Biotrend, UN Women Sözleşmesi'ni İmzaladı

Bu imzayla; eşit, kapsayıcı ve değer çeşitliliği zinciri oluşturmak adına BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkelerini benimsemeye olan bağlılığını gösteren Biotrend, 2022 yılında lider kadın yöneticilerinden esinlenerek başladığı yapısal dönüşümüne yön veren toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planında önemli bir adım daha atmış oldu.

Türkiye'nin önde gelen biyodöngüsel ekonomi modelini benimseyen ve yenilenebilir enerji şirketlerinden Biotrend; sürdürülebilir kalkınmanın, güvenli ve bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz temiz bir geleceğin anahtarı olduğuna inançla üçlü gezegen krizi ve sosyal eşitlik için aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı: İş hayatında yükselmenin sırrı, eşitliğe önem vermek ve kadın istihdamını desteklemek

Biotrend CEO'su Osman Nuri Vardı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biotrend olarak “UN Women” (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) sözleşmesinin imzacısı olmak adına yaptığımız başvuru kabul edildiği için mutluyuz.” şeklinde konuştu. İş hayatında eşitlikçi yaklaşım sözüne yönelik çalışmaları zaten sürdürdüklerine değinen Vardı, bu sözleşmeyle bunu daha da ileriye taşıyacaklarını taahhüt etmiş olduklarına işaret etti. Bu imzayla kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerine destek olma sözünü verdiklerine dikkat çeken Osman Nuri Vardı, yönetim kurulundaki kadın üye oranının %33 olduğu bilgisini paylaştı.

2022 yılı sonunda Biotrend’de kadın çalışan oranı %10 iken 2023 yılı Şubat döneminde bu oranın %22’ye yükseldiğinin altını çizen Vardı, hedeflerinin 2023 yılı kapanışında yönetim kurulu hariç kadın çalışan oranını %30 seviyesine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.