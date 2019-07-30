BMA’dan dünyanın ilk tam elektrikli römorkörü

Gemi inşa sektöründe elektrik, otomasyon ve elektrikli sevk sistemleri konularında çözüm ortağı olarak faaliyet göstermekte olan BMA Teknoloji sunduğu anahtar teslim çözümler kapsamında Hibrit ve Elektrikli Sevk Sistemleri, Alçak Gerilim Panolar, Entegre Alarm İzleme ve Kontrol Sistemlerini, Kontrol Konsolları ve bu ürünlerin mühendislik, devreye alma ve satış sonrası destek hizmetleri bulunuyor.Kurulduğu 2014 yılından bu yana müşterilerin, son kullanıcıların ve teknolojik ihtiyaçları ve beklentileri göz önüne alarak güvenilir, verimli ve yenilikçi sistem çözümleri üreten BMA Teknoloji bünyesinde bugün itibarı ile 450’yi aşkın kişiye görev vermektedir. Eş zamanlı olarak 22 tersanede projeler yürüten BMA Teknoloji’nin referans listesinde 33 tersane bulunmaktadır. Türkiye’de 4 farklı tersane bölgesinde projeleri olan BMA’nın Hollanda, Rusya, Bulgaristan, Bangladeş gibi ülkelerde de sürdürdüğü projeler var. Özellikle AR-GE faaliyetleri sayesinde son yıllarda Türkiye’de yapılan birçok özel projede Elektrik Sistem Entegratörü olarak tercih edilen BMA Teknoloji, Türk donanması için üretilen en büyük gemi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, Türkiye’de üretilen en büyük lüks yat (85 metre), Türkiye’de üretilecek en büyük yolcu gemileri (123 metre, 640 yolcu), Türkiye’de üretilen en büyük feribot (200 metre) ve dünyada da ilk olacak tam elektrikli römorkör gibi öncü projelerde görev alıyor.

2017 yılında TÜBİTAK ile birlikte ilk TEYDEB projesini tamamlayan BMA, Ekim 2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü program kapsamında Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı. Bünyesinde tam zamanlı 30 mühendis görev almakta olan BMA Teknoloji sürdürdüğü AR-GE projeleri dışında TÜBİTAK ile birlikte iki TEYDEB projesi daha yapıyor.

BMA Teknoloji AR-GE Müdürü Akın Artın “Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz çözümleri daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktayız. Deniz taşıtlarında elektriğin payı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımı azaltacak çözümler Avrupa’da çok ilgi görüyor. Global firmalarla rekabet edebilmek adına Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 10.000 metrekare alana kurulu, yüksek teknolojiye sahip tesisimizde AR-GE çözümlerimizi denediğimiz bir test alanı kurduk. Burada gemilere sağladığımız sistemleri en ince noktasına kadar test etme fırsatı buluyoruz” dedi.

Akın Artın konuşmasını şöyle sürdürdü: “BMA olarak AR-GE faaliyetlerini dünya pazarlarında tercih edilen, satılabilen ürünler – sistemler geliştirmek olarak görüyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de kazandığımız projelerle almaya başladık. Şu an Tuzla’da tasarımı Navtek A.Ş. tarafından yapılan dünyanın ilk tam elektrikli römorkörünün – Zeetug - tüm elektrik, otomasyon ve sevk sistemleri BMA tarafından, BMA’ya özgü çözümlerle sağlanıyor. Geminin ihtiyacı olan tüm enerji 1,5MWh kapasitesindeki bataryalardan elde ediliyor. Bu sayede römorkör çalışırken hiçbir gaz emisyonu salmadan ve işletim maliyetlerini deciddi şekilde düşürüyor. BMA mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım ile hem üretilen, hem tüketilen güç optimize edilmekte ve güvenli, verimli bir işletim ortamı oluşturulmaktadır. Batarya sistemlerinin şarj edilebilmesi için sahile kurulması gereken şarj istasyonlarını da BMA tedariğindedir.”

BMA Teknoloji Genel Müdürü Mert Ünlüsan “2019 yılı için hedefimiz olan yüzde 40 büyümeye emin adımlarla ilerliyoruz. Hızla gelişen ve değişen dünyada Ar-Ge ve inovasyonu artık olmazsa olmazlar olarak görmekteyiz. BMA olarak büyüme devamlılığımızı sürdürebilmek için stratejik planlarımızda AR-GE yatırımlarına yer vermekteyiz, bu bağlamda ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE faaliyetlerine ayırmaktayız. Ar-Ge Merkezi olarak uzun vadede daha kârlı, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendi yakalayacağımıza inanıyoruz. Bakanlığın da verdiği destek ile önümüzdeki dönemde önce bölgesel sonrasında da küresel pazarda rekabet etmemizi sağlayacak ve ihracatımızı arttıracak yeni ürünler ve çözümler çıkarmayı hedefliyoruz. Burada da özellikle elektrikli sevk sistemleri üzerine yoğunlaşmaktayız.” dedi.