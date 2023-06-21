Borsa İstanbul'da gong Europower için çaldı

Girişim Elektrik AŞ'nin bağlı ortaklığı olan, 5 kıtada 70'e yakın ülkeye ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Europower Enerji için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Şirket açıklamasına göre, Borsa İstanbul'da düzenlenen Europower Enerji halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Girişim Elektrik AŞ ve Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, başkan yardımcıları Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Mesut Baz, Operasyon Başkanı Ayşe Beril Harmanlı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'da 20 Nisan'da işlem görmeye başlayan Europower Enerji'nin sektöründe çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunduğunu, farklı ihtiyaçlara göre çözümler geliştirdiğini belirtti.

Europower Enerji'nin yüksek mühendislik kapasitesiyle dünyanın her bir yanına ihracat yaptığını aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Europower Enerji'nin bu başarısı, halka arzda yatırımcıların yüksek ilgisiyle karşılık bulmuştur. Gelen yüksek taleple, halka arzda 2 milyon 118 bin yatırımcı pay almıştır. Rekor seviyedeki bu ilgi, Europower Enerji'nin hem değerini hem de sorumluluğunu arttırmaktadır. Halka arzlarla gelen yeni yatırımcı sayısının giderek artması nedeniyle, finansal okur yazarlık konusunda sermaye piyasamızın tüm paydaşları, başta borsamız olmak üzere, daha fazla gayret göstermektedir. Bu başarılı halka arz sürecinde, emeği geçen herkese, şirkete, aracı kuruma ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Europower'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"Global anlamda önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz"

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Harmanlı da 2008'de sektördeki tecrübelerine dayanarak girişimci ve heyecanlı ruhlarıyla başladıkları başarılı sanayicilik yolunda, zaman içinde teknik deneyim, takım çalışması, oluşturdukları AR-GE merkezinin gücü ve pozitif farklılık fırsatları yakalayarak bugüne geldiklerini ifade etti.

5 kıtada 70'e yakın ülkeye ticaret yaptıklarını aktaran Harmanlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize güvenen bireysel ve kurumsal yatırımcılarının güçlü talepleri, başarı öykümüzde doğru yolda ve doğru sektörde olduğumuzu kanıtlamıştır. Mevcut insan kaynaklarımız, teknik donanımımız ve mühendislik, üretim, lojistik ve test imkanlarımız ile elektrik ve enerjinin her noktasına hitap eden ürün ve sistemlerimiz ile müşterilerimizin taleplerini uluslararası kalite anlayışıyla sağlamaktayız. Teknolojiyi yakalayan, akıllı, izlenebilir, kontrol edilebilir ürün ve sistemlerle dünyanın her yerinden yoğun talep gelmektedir.

Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek yeni tesisler ve sektördeki gelişmeleri izleyerek üretmeye başlayacağımız yeni ürünlerimiz ile Türkiye'den çıkmış, global anlamda önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımına hitap eden her gerilim seviyesinde ürünler üretmemiz nedeni ile dünyadaki enerji ihtiyacına, artan kapasite ile cevap vereceğiz. Dünyada artan enerji ihtiyacının yanında, karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin global eğilimler ve enerji üretimindeki değişimler, şirketimize sınırsız bir iş ve sınırsız bir müşteri potansiyeli oluşturmaktadır. Bize güvenin, enerjimize ve gücümüze ortak olun."

Europower Enerji, 9 fabrikası ile elektrik ekipmanları ve sistemlerini 420kV'a kadar her gerilim seviyesinde üreten, bunun yanında dünya çapında proje tasarımı, yönetimi, otomasyon ve SCADA, işletmeye alma, denetim, saha testleri ve eğitim hizmetleri gibi geniş bir yelpazede mühendislik hizmetleri sunan global oyuncu olarak aralıksız yeni iş birlikleri ve yeni yatırımlarını da hızlandırmayı hedefliyor.

12-14 Nisan tarihlerinde halka arz olan ve 20 Nisan'da EUPWR koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Europower hisselerinin halka arz büyüklüğü 2,4 milyon oldu. Şirketin halka arzına 4,83 kat talep gelmiş ve 60 milyon adet pay satılırken, talepte bulunan ve dağıtıma hak kazanan yatırımcı sayısı rekorları kırılmıştı.

AK Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arz, Borsa İstanbul'un en çok ilgi çeken arzlarından biri olmuştu.