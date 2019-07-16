Çağ Hukuk, Türkiye birincisi oldu

ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez I. Kurgusal Duruşma Yarışması”nda bölgemizde kurulan ilk hukuk fakültesi olan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci oldu. Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan, Çağ Üniversitesi mezunlarının, değişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek eğitim almış, üstün niteliklere sahip gençler olarak çalışma hayatında yerlerini aldıklarını belirtti.

Farklı devlet ve vakıf üniversitelerinin hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşan 35 takımın katıldığı dilekçe yazımı ve sözlü aşamalardan oluşan “Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez I. Kurgusal Duruşma Yarışması”na katılan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, yarışmadan dereceyle döndüler. Yarışmanın sözlü aşamasında, Çağ Üniversitesi takımlarından biri Türkiye birincisi, diğeri ise Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda bu takımlar, en iyi davacı dilekçesi ile en iyi davalı dilekçesi ödüllerini de alarak önemli bir başarıya daha imza attılar.

Çağ’da Global Kalite

Globalleşen dünyada iş bulmak için artık üniversite mezunlarının da çağdaş ve üstün niteliklerle donanması gerektiğine vurgu yapan Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Bayboğan, Çağ Üniversitesi mezunlarının, değişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek eğitim almış, üstün niteliklere sahip gençler olarak çalışma hayatında yerlerini aldıklarını belirtti. Lütfi Bayboğan yaptığı açıklamada “Çağ Üniversitesi eğitim kadrosu oldukça güçlü ve profesyonel. Bu sayede öğrencilerimizi uluslararası standartlarda rekabet edecek güçte yetiştiriyoruz. Hedefimiz gelişen dünyanın teknolojik yapısının Çağ profesyonelliği ile entegrasyonunu sağlamaktı ve bunu Avrupa’da ilk 100 özel üniversite arasına girerek başardık. Üniversitemiz, dünya standartlarında spor kompleksleri, uluslararası markaları barındıran yiyecek içecek alanları, son teknolojiyi barındıran akademik donanımı ve doğayla iç içe 500 bin metrekare görkemli kampüsüyle, kaliteli eğitimin öncülerinden olmayı başarmıştır ” diye konuştu.

Çağ’da eğitim, beyin göçünü engelliyor

Globalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yenidünya düzenindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine entegrasyonuyla birlikte, ailelerin ve öğrencilerin, uluslararası standartlarda eğitim veren yükseköğretim kurumlarını tercih ettiklerini ifade eden Bayboğan konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bu bağlamda da gerek bölgenin, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına göre bölümler açan Çağ Üniversitesi’nde yetişen kalifiye elemanların, bölgemize ve ülkemize hizmet etmesiyle, beyin göçünün önüne geçilmesine destek olunuyor. Çünkü mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde yüze yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarımızda yer bulan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmaların öncelikli tercihi oluyor. Ayrıca Çağ Üniversitesi, yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ederek, bölge ekonomisine katkı sağlıyor. 500 bin metrekarelik dev kampüste, eğitim alanında ciddi yatırımlar yapılıyor. Optimum düzeydeki teknolojik altyapısı, güvenli kampüs ortamı ve kaliteli eğitim anlayışıyla bölgede alanında lokomotif görevi üstleniyor.”

Uluslararası akreditasyonu olan ilk üniversite

Eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi’nin İngilizce Hazırlık Okulu, uluslararası alanda gurur verici bir başarıya daha imza attı. Uluslararası, tarafsız ve bağımsız ‘Pearson Assured’ kalite denetimine tabi tutulan İngilizce Hazırlık Okulu, kurum tarafından konulan 68 kalite standardına uyum sağlayıp, başarılı bir performans göstererek ve değerlendirme sürecinden başarıyla çıkarak, uluslararası düzeyde akredite edildi. Böylelikle, bölgede bu akreditasyona sahip ilk üniversite olma özelliğini elde etti.

5 kıtadan 100’ün üzerinde üniversite ve kuruluşla işbirliği

Uluslararası iletişim aracı olarak işlev gören İngilizce dilinde eğitim veren Çağ Üniversitesi, bunun yanında İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Rusça vb. gibi dünya dillerini de öğrencilerinin talepleri doğrultusunda ikinci dil olarak veriyor. Profesyonel iş yaşamda yükselmede ve iş bulmada önemli olan İngilizce’nin yanında ikinci bir dilin de öğretiliyor olması, mezunlarının kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmalarında önemli bir rol oynuyor.

Bölgesinde “Diploması Avrupa’dan Onaylı” ilk üniversite olma özelliğine sahip; Amerika, Asya, Afrika ve 35 Avrupa ülkesinden 50’nin üzerinde seçkin üniversiteyle anlaşması bulunan Çağ Üniversitesi, değişim programlarıyla öğrencilerine dünyanın kapılarını açıyor. Böylelikle aldıkları uluslararası eğitim sayesinde Çağ Üniversitesi mezunları, değişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek eğitim almış, üstün niteliklere sahip gençler olarak çalışma hayatındaki yerlerini alıyorlar.

Çağ Üniversitesi’nde geniş burs olanakları

Çağ Üniversitesi öğrencilere, yüzde 100 başarı bursu ve yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 olmak üzere 4 farklı burs olanağı sunuyor. Burslar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara, ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınıyor. Bunların dışında, Çağ Koleji’nden mezun olan öğrencilere tanınan “Çağ Bursu” ise öğretim ücretinin yüzde 50'sini kapsıyor.